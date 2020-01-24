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除夕車流較去年增 國3部分路段紫爆

國3因大客車事故，導致路段發生壅塞。（圖：擷取自高公局1968網站）

國3因大客車事故，導致路段發生壅塞。（圖：擷取自高公局1968網站）

2020-01-24 10:58:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今天是春節連續假期第2天，也是除夕民眾返鄉團圓的日子，國道上午10點前全線順暢，時速可在80公里以上；不過國道3號鶯歌系統－大溪、大溪－龍潭，約上午10點左右開始出現壅塞情況，車輛時速一度不到20公里，國1竹北－新竹、國5坪林－頭城也有車多情況，車輛時速不到60公里。交通部高速公路局表示，今日白天車流量有較去年增，不過整體交通狀況大致順暢，國3鶯歌系統－大溪壅塞是因為有兩件大客車事故所致。

高公局指出，今日凌晨0點至5點的國道夜間免收費時段，車流量明顯較去年增加，更是平常日的2.4倍之多；目前整個白天車流量，也較去年除夕增加，推估是因為去年除夕在連假第3天，前面已有2天時間分散返鄉車流。今日白天車流，高公局估中午後就會明顯下降，後續國道交通狀況應多能維持順暢。

不過雖然較去年除夕車流量增，但今日白天整體交通狀況仍大致順暢。除國道3號鶯歌系統－大溪、大溪－龍潭發車大客車事故，導致該路段發生壅塞，更一度紫爆（車輛時速不到20公里）。高公局表示，雖已快速派人前往處理，但仍有塞車狀況發生，不過事故狀況已差不多排除，後續車流壅塞就會慢慢紓解。

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