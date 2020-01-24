武漢肺炎》疫情緊張 侯友宜除夕下令加強緊急醫療應變

若有發燒或呼吸道症狀，可撥打疾管署防疫專線1922或衛生局24小時通報專線。（新北市府衛生局）

2020-01-24 10:52:10

〔記者周湘芸／新北報導〕武漢肺炎疫情延燒，新北市長侯友宜今指示加強緊急醫療應變作為、盤點收治量能，並確保防疫物資儲備安全量。衛生局長陳潤秋則要求轄內17家急救責任醫院落實發燒篩檢與病人分流機制、急診類流感病患佔率超過11%時，應開設類流感特別門診，避免急診壅塞交叉感染。

陳潤秋表示，新北市53家醫院中有9家經衛生福利部公告為傳染病指定隔離醫院及應變醫院，同時也是急救責任醫院，其中負壓病床總計75床；防護衣、隔離衣、N95口罩、一般外科口罩等防疫物資庫存量皆達安全儲備量，提供防疫所需。

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衛生局呼籲，年節期間民眾應多注意身體健康，若有咳嗽症狀應戴一般外科口罩、勤用肥皂洗手、少去市場、醫院等人多場所、避免接觸野生動物禽鳥等。若有發燒或呼吸道症狀，可撥打疾管署防疫專線1922或衛生局24小時通報專線2258-6923，就醫時務必主動告知發病前14日的旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。

另外，淡海輕軌因應年假期間人潮高峰，加強車站與車廂清潔與消毒工作，每8小時消毒一次旅客接觸較頻繁的站內設備，車廂每日出車前完成清潔與消毒。即日起要求第一線服務人員值勤全面配戴口罩，廣播系統、資訊看版也將加強民眾宣導。

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