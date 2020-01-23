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傻眼！創意？愛河畔擺水管「腦燈」 高雄人：以為是垃圾

高雄愛河畔出現水管聚集而成的不明物體，民眾原以為是垃圾，直到它發光才知道是花燈。（圖取自肥肥的躁鬱人生臉書）

高雄愛河畔出現水管聚集而成的不明物體，民眾原以為是垃圾，直到它發光才知道是花燈。（圖取自肥肥的躁鬱人生臉書）

2020-01-23 22:11:41

首次上稿 19:55
更新時間 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄2020年愛河燈會備受矚目，活動現場目前正在裝設、測試，不少高雄民眾晚間外出散步均會看到，但有高雄人將「水管花燈」拍照PO網投訴，嘆藝術天分雖高但還是看不懂，網友也認為這些燈很像垃圾、也像大腦。

臉書粉絲專頁「肥肥的躁鬱人生」今（23）日貼出照片，當中能見愛河旁被擺放許多白色水管聚集而成的扭曲物體，每具間隔約1公尺左右，散落在河畔綠地。

有民眾將點燈照片貼到臉書社團「爆廢公社」，當中能見所有白色腦狀物體，內部有塞入可通電的發光物體，電源一開會發出綠色、藍色的燈光，但民眾對此花燈感到疑惑，在臉書寫下「我藝術天份算高了，但愛河邊垃圾一樣的燈，我是真的看不懂。」

網友們看見這種「藝術品」都感到傻眼，相繼留言砲轟「只要東西會發光，就算是垃圾也可以當成燈的概念」、「感覺這是腸胃蠕動中」、「高雄下水道清出來的嗎？」、「可能錢太多沒地方花吧，說不定這些水管造價不斐唷」、「不知道這要花納稅人多少稅金去買的」、「『一毛錢都不會進我的口袋』，真的！」

觀光局︰鼓勵並尊重在地學校團隊的巧思

高市府觀光局表示，「這次燈會的一大特色，就是大量採用回收材料的環保設計，對於高雄在地學校團隊的巧思，充份予以鼓勵並尊重！市府明暸大眾對於高雄燈會的期待，目前燈飾都還在佈置整備中，初五將以完貌展現，敬請期待。」

擺在草地上的「腦燈」會發出綠色、藍色光芒，有的水管根本不發光。（圖取自公民割草行動）

擺在草地上的「腦燈」會發出綠色、藍色光芒，有的水管根本不發光。（圖取自公民割草行動）

走近看能發現，所有水管是用硬質尼龍繩綁在一起，做工相當粗糙。（圖取自公民割草行動）

走近看能發現，所有水管是用硬質尼龍繩綁在一起，做工相當粗糙。（圖取自公民割草行動）

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