武漢肺炎》14天內接觸史、發燒逾38度 奇美醫院：謝絕探病

因應中國武漢肺炎疫情，醫院提醒有發燒症狀請主動交代旅遊史、職業史、接觸史及群聚史，協助醫師判斷與治療。（記者王俊忠翻攝）

2020-01-23 17:58:52

〔記者王俊忠／台南報導〕因應中國武漢肺炎疫情，台南奇美醫院即日起限制探病訪客，對於在14天內有中國大陸旅遊史、接觸史，或發燒38度以上者，謝絕進入醫院探病陪病。

奇美醫療體系現階段立即實施：

1.即日起14天內自（1）中國大陸返台或（2）曾接觸中國大陸返台人士、並有呼吸道症狀者，謝絕進入醫院陪探病。請家屬以line視訊提供其病人探視的需求。

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2.對發燒高於38度的訪客，勸導就醫並暫勿探病陪病，建請使用電話或視訊方式與欲探視的親友患者連絡。

3.加護病房會客全面更改配戴外科口罩。

4.照顧服務員即日起上班前簽到順便量體溫，38度即更換照顧服務員，由值班護理長巡查落實。

5.即日起各病房加強詢問陪客或訪客有無發燒、呼吸道症狀？若有發燒一律謝絕陪病或探病，有呼吸道症狀者一律提供外科口罩。

6.於戶外建置備用發燒篩檢站，隨時可以啟用。

台南市立醫院籲分級就醫 避免浪費資源

成大醫院表示，成醫雖然做好相關防護與管制措施，也呼籲一般民眾如無必要，應減少到醫院。民眾如有「14 天內到中國（武漢）旅遊史」及「發燒或呼吸道症狀」，請務必配戴外科口罩，並主動告知醫護人員，建議優先撥打防疫專線 1922，等待就醫指引。

台南市立醫院急診部主任蘇世揚表示，每年春節醫院急診室常人滿為患，最近又有武漢肺炎攪局，加重急診防疫壓力，因此請感冒發燒、腹瀉等一般疾病改到一般級急救責任醫院或診所，呼籲民眾分級就醫，避免浪費重症急救醫療資源，發燒患者請交代旅遊史（T）、職業史（O）、接觸史（C）及群聚史（C），協助醫師判斷與治療。

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