薯金錢、棄凶兆贏財庫 民俗專家新春吉祥旺財妙方首曝光

知名民俗專家廖大乙獨家提供「薯金錢」新年旺旺旺方法，準備番薯、金色吉祥物品 裝百元或千元紙鈔的紅包。（記者陳鳳麗攝）

2020-01-23 13:35:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕除夕忙準備團圓飯之餘，別忘了也為新的一年迎來財運和平安吉祥，知名民俗專家廖大乙建議，除夕到大年初一可在盤子裡放1條番薯、金色吉祥品、百元或千元紙鈔，在財位或店舖櫃台，可為鼠年帶來財運、事業順利、健康。想將舊年不好的丟掉、迎來好運，則不妨在除夕夜丟掉舊內衣、內褲，象徵「棄凶兆贏財庫」。

家家戶戶趕在除夕前除舊布新，民俗專家廖大乙表示，「除舊布新」的確有丟掉不好的、迎接新氣象，若想有更有效的丟掉厄運迎來好的運氣，則可使用「棄凶兆贏庫」的方法。

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廖大乙說，「棄凶兆贏財庫」的諧音是「棄胸罩贏財褲」，顧名思義就是在除夕夜能把舊的內衣褲換掉，換穿新的內衣（胸罩）、內褲，象徵除去所有厄運，將迎來（贏得）財運、官運。

廖大乙也提供一個鼠年事業升官、財運旺、來年吉祥健康的獨家方法，他說，這道名為「薯金錢」的「私房秘方」，做法很簡單，只要在一個大盤子上，放置一個新鮮的番薯，再放像金元寶等金色吉祥物品，若能純金的更好，另外以紅包袋裝千元或百元紙鈔，將該盤吉祥物品放在家中財位，或是店舖中的櫃台。

廖大乙說，「薯」與「鼠」同音，且番薯生命力強，會開枝散葉，有靈動力，長得愈好表示一年裡的運氣愈好，而用純金或黃金吉祥物品則有「真金不怕火煉」之意；百元或千元紙鈔則是有「數錢數到錢抽筋」之財運。

廖大乙也建議，大年初一不要煮新飯，可吃除夕夜煮的米飯，也有「年年有餘」之寓意。

知名民俗專家廖大乙提供的秘房秘方「薯金錢」，做法很簡單。（記者陳鳳麗攝）

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