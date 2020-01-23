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過年紅包學問大？包錯了旺財不足先破財

過年紅包準備好了沒？包錯了旺財不足先破財。（記者蘇孟娟攝）

過年紅包準備好了沒？包錯了旺財不足先破財。（記者蘇孟娟攝）

2020-01-23 08:33:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕農曆春節將至，不少民眾早就換好新鈔等著發紅包或領紅包，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，紅包人人愛，但有些禁忌避免破財，甚至旺財方法一定要知道，才不會旺財不足先破財。

楊登嵙說，新年紅包要用新鈔，讓領紅包者能煥然一新，新年新氣象，新年行大運；「舊」代表喜氣、財氣已過或減弱了，最好用新鈔包紅包。

另紅包袋要新的，拿用過的紅包袋再包給別人，如同這個紅包好運已經被拿走了；當然也不能拿已經過期的紅包袋，像用去年或是前年生肖的圖案。

其餘一般民眾熟悉的禮俗是紅包金額要是雙數，象徵好事成雙，數字是2代表「福祿雙喜」、6是「六六大順」，8則是諧音跟「發」很近，象徵「發財」；但雙數千萬別包數字是4的數字，因4的諧音不吉利。

另外，絕對不能包單數，因為「單數」被視為孤單的數字，通常喪儀才會包單數；也千萬別送空的紅包袋，不但是詛咒對方空空如也，更是不吉利象徵。

楊登嵙指出，包好紅包千萬別封口，過年紅包袋切勿用膠水封口，讓財氣得以流通，否則會讓財氣如同被封掉了。

另放進紅包的錢不能摺起來，把錢對摺起來放進紅包袋，如同將財運、好運對折，財運阻滯不順暢。

其餘另有包給長輩的紅包要逐年增加、包給晚輩的紅包金額要一致，包給晚輩的金額不宜比長輩多，跟晚輩再好，也不能包得比長輩多及別在長輩面前把紅包打開、別單手收紅包。

楊登嵙另指出，如果想讓紅包份量重一點，可以多換些百元鈔來代替千元鈔，另紅色百元鈔更顯喜氣；紅包錢不可花掉，除夕拿到紅包後，要將紅包放在枕頭底下「壓歲」，等到初五之後，將錢存到自己的銀行戶頭，這可是「發財金」，藉由努力工作，小錢賺大錢。若拿到紅包馬上花掉，那可是會漏財。

另他說，直式紅包象徵正財、橫式屬偏財，如果想祝福對方事業正財順利，就可以使用直式的紅包袋；如果想祝福投資賺錢、中大獎等偏財運的話，則可以使用橫式的紅包袋。

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