01/23 各報重點新聞一覽

中國武漢新型冠狀病毒肺炎疫情迅速在國際擴散，繼日韓、台灣及泰國出現確診病例後，美國、香港、澳門22日均出現首例確診。圖為香港國際機場不少旅客已戴上口罩。（法新社）

2020-01-23 08:16:53

自由時報

武漢肺炎大爆發 美港澳傳首例

中國武漢新型冠狀病毒肺炎疫情迅速在國際擴散，繼日韓泰及台灣出現確診病例後，美國、香港、澳門昨天均出現首例確診，中國境內確診病例暴增至543例，累計17人死亡，中國國家衛生健康委員會指出，目前已有「一定範圍的社區傳播，病毒有變異可能」，疫情可能進一步擴散。

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國民黨成立改革會 任中國政協、人大 不得參選中常委

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因應敗選衝擊，國民黨中常會昨通過成立改革委員會，成員將納入黨主席補選候選人。常會也決議，凡擔任中國各級人大代表、政協委員等相關職務，不得參選中常委及中央委員。

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香港民主大倒退 指數跌至73名

總部設於英國倫敦的「經濟學人集團」旗下「經濟學人智庫」（EIU），21日發布年度「民主指數」白皮書，直指2019年「全球民主倒退」，平均5.44分創2006年調查以來最低點。在調查的167國中，台灣的排名比2018年上升一名至31名，香港則較2018年下降兩名到73名。

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聯合報

武漢肺炎確診達549例17死 我暫停兩岸武漢團往來

武漢肺炎蔓延全球，繼泰國、日本、南韓、台灣出現確診病例，美國、澳門也陸續傳出病例。疫情加上春節假期到來，政府也全面張起防疫網。蔡英文總統昨天表示，交通部已提高武漢旅遊警示，要求國內旅遊業者確定所有武漢旅遊團暫停出團，同步暫停武漢旅遊團來台。是否禁止大陸其他地區旅客來台，她說，「會視疫情做相應的處理」。

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驅離反核群眾 北市警判國賠…北市府也要賠42萬

反核群眾在2014年太陽花學運後不久，上街要求停建核四，靜坐臥躺占領忠孝西路；警方以強力水柱、拖拉等方式驅離，造成多人受傷。15人提告請求國賠6百萬元，台北地方法院認為警方解散命令不合法，驅離行動導致民眾受傷，應負賠償責任。台北市政府為集會遊行法主管機關，也是市警局直接上級機關，當天忽略警方解散命令違法，又要求市警局必須「限時驅離」群眾，因此也判市府賠償。

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中國時報

武漢肺炎疫情擴散 兩岸武漢旅遊團全停 蔡啟動國安機制防疫

引起武漢肺炎的2019新型冠狀病毒快速擴散，蔡總統昨啟動國安機制，宣布兩岸武漢旅遊團全部暫停，涉小三通金馬地區加強防疫，對疫情可能發展，須超前部署作好準備，至於是否進一步限制陸客來台，將視疫情發展相應處理。

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今明上午 注意5條地雷路段

過年了！進入春節7天連續假期，西部國道昨傍晚出現首波返鄉車流，行車大致順暢，交通部高速公路局分析，明天才是除夕，多1天假期讓車輛分流，這兩天南下方向應不會太塞，不過今、明日上午還是要注意5條地雷路段。

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國民黨中常會昨通過成立改革委員會，常會也決議，凡擔任中國各級人大代表、政協委員等相關職務，不得參選中常委及中央委員。圖為部分國民黨年輕世代，在黨中央外舉行野生中常會，疾呼黨中央聽聽他們的聲音。（記者林正堃攝）

「經濟學人智庫」（EIU）21日發布年度「民主指數」白皮書，歷經7個多月「反送中」民主運動的香港為第73名，較2018年下降兩名。（路透檔案照）

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