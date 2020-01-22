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燈塔手終年無休 蘇貞昌赴基隆慰問致敬

2020-01-22 22:02:17
行政院長蘇貞昌（左二）今天前往基隆燈塔，慰問終年守護船隻進出安全的燈塔手，致贈他親筆寫下，向守護燈塔的燈塔手敬禮「點亮燈塔、照亮台灣」字卡。（記者林嘉東翻攝）

行政院長蘇貞昌（左二）今天前往基隆燈塔，慰問終年守護船隻進出安全的燈塔手，致贈他親筆寫下，向守護燈塔的燈塔手敬禮「點亮燈塔、照亮台灣」字卡。（記者林嘉東翻攝）

〔記者林嘉東／基隆報導〕行政院長蘇貞昌今天在農曆小年夜前夕前往基隆燈塔，慰問終年守護船隻進出安全的燈塔手時，不忘提及被準副總統賴清德點名適合入閣的市長林右昌，大讚林右昌政績，不僅受到大家肯定，賴副總統，蔡總統跟他也都很誇讚。　

蘇貞昌進一步指出，大家都看到林市長很努力推動市政，他也覺得人才本來就是整個國家社會大家培養出來，也是自己努力，有機會為國家做事、為地方服務，相信也是林市長跟大家的光榮。

行政院長蘇貞昌（左）今天到基隆燈塔慰問燈塔手時，讚許林右昌政績，不僅受到大家肯定，賴副總統，蔡總統跟他也都很誇讚。　（記者林嘉東攝）

行政院長蘇貞昌（左）今天到基隆燈塔慰問燈塔手時，讚許林右昌政績，不僅受到大家肯定，賴副總統，蔡總統跟他也都很誇讚。　（記者林嘉東攝）

不過，蘇揆話鋒一轉指出，林市長目前仍在基隆市的市長任內，相信他一定以市政優先，做好市政最重要。

蘇貞昌今天下午近3時許在市長林右昌陪同下，抵達位於基隆港西岸的基隆燈塔。

蘇院長說，在小年夜的前夕來到基隆，除了向終年無休的燈塔手致敬，也向全國各個角落守護台灣的同胞致敬。

他表示，台灣四面環海，因為有燈塔才能讓航行安全，照亮行船人回家的路，「點亮燈塔、守護台灣」，大家都要感謝燈塔手以及在各自崗位上盡心盡力的人，因為他們為了要堅守崗位，可能要犧牲跟家人團聚的時刻。

行政院長蘇貞昌（左一）今天在農曆小年夜前夕前往基隆燈塔，慰問終年守護船隻進出安全的燈塔手。（記者林嘉東翻攝）

行政院長蘇貞昌（左一）今天在農曆小年夜前夕前往基隆燈塔，慰問終年守護船隻進出安全的燈塔手。（記者林嘉東翻攝）

蘇院長還說，矗立在港邊的基隆燈塔，歷史比中華民國還要多十幾歲，不僅燈塔的位置重要，周邊也很漂亮，他呼籲國人利用年節假期多來走走，雖然燈塔因為任務性質無法開放，但下方有個觀景平台，很值得大家帶小孩來參觀。

林右昌則表示，市府正準備進行白米甕砲台周邊步道整建工程，在蘇院長及行政院前瞻建設經費的支持之下，步道整理完成之後，將可銜接基隆燈塔跟上方白米甕砲台歷史古蹟，預計今年底可以完工。

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