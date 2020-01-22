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國道下午4點將現返鄉車潮 北、桃、竹、中都會區較壅塞

國道下午4點將現返鄉車潮。（資料照）

國道下午4點將現返鄉車潮。（資料照）

2020-01-22 14:53:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年春節7天連續假期明將登場，許多民眾下午都已請假準備提早返鄉。交通部高速公路局表示，今日下午4點起，就會有下班車潮結合返鄉車潮湧現，台北、桃園、新竹、台中都會區路段會較壅塞，車流量估較平常週五（週末假日前）增10%。

高公局表示，其實今日上午10點就已陸續出現返鄉車潮，整個車流量狀態與平常日上班情況不太相同，下午4點起會有較大量南下車潮湧現，5點起國道就會有明顯壅塞情況，不過主要是都會區局部路段會較壅塞，約晚間8點壅塞情況就會舒緩。今日全天估車流量105百萬車公里，比平常週末放假前一天的95百萬車公里增加約10%。

明日小年夜是春節連假首日，高公局表示，今年除夕夜前有兩天時間可以分散車流，所以除夕南下返鄉較不會壅塞，明日車流量估100百萬車公里，會比今日還要少，國道交通型態會就像週末假日，但主要會是以南下為主，上午仍會出現壅塞情況，不過中午過後就會紓解。因此，建議民眾若不趕時間，可選擇下午出發，行車會較順暢、快速。

高公局預估明日國道重點壅塞路段，包含國1上午8點至下午1點楊梅－新竹系統、上午9點至下午1點彰化系統－埔鹽系統；國3上午9點至下午1點三鶯－關西、上午10點至中午12點快官－霧峰；國5上午8點至下午4點南港系統－坪林。

疏運措施方面，明日國道通行費採單一費率收費，小型車每公里0.9元，無每日20公里免費里程；凌晨0點至5點全線免收費。另有多處路段會增開路肩，並針對國1南下楊梅－新竹、苗栗－豐原、彰化系統－埔鹽系統、北上台北－大華系統、三義－頭屋、彰化系統－后里、西螺－埔鹽；國3南下土城－大溪、快官－霧峰，北上後龍－西濱等，共10處重點路段實施精進是匝道儀控。

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