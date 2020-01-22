武漢肺炎》重疊類流感高峰期 醫師籲沒接觸史就先在診所看

民進黨立委邱泰源（中）等人今（22日）舉辦「共同合作阻疫情 維護健康好過年」記者會。 （記者塗建榮攝）

2020-01-22 13:31:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕春節長假將至，由於近日是流感高峰期加上武漢肺炎疫情，台北市醫師公會基層召集人張孟源今天表示，SARS時很多病人湧入醫院造成人力無法負荷，但「防疫不分醫院或診所」，建議民眾若有類流感症狀但沒有武漢接觸史，盡量先在社區治療，基層醫護人員也要加強防護。

立委邱泰源今天聯合全國醫師公會、台北市醫師公會、新北市醫師公會和疾管署，召開「春節期間全民配合政府，共同合作阻疫情，維護健康好過年」記者會。

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疾管署副署長莊人祥表示，政府針對武漢直航實行登機檢疫，過年期間會再加強檢疫措施，對所有中港澳進來的班機也加強廣播，發送文宣宣導，若有發燒要通報，入境後14天內若有症狀也要通報。

至於防疫部分，莊人祥指出，現在正好是類流感高峰期，如果民眾沒去中國但有類流感症狀，建議在家附近看類流感門診，不用到醫院擠急診；如果14天內有去過中國或有親友接觸史就撥1922防疫專線，按照指示就醫。

台北市醫師公會常務理事、基層召集人張孟源說，新型冠狀病毒其實目前沒有特殊的治療藥物，即使到醫院也是支持性治療，只能祈禱上天保佑。SARS時很多醫院淪陷，是因為所有病人都湧到醫院、人力無法負荷，因此因應這種疫情，根據旅遊史分流，基層診所的角色非常重要，「防疫不分醫院或基層診所」。

新北市醫師公會理事長、耳鼻喉科醫師周慶明也說，新北市衛生局和醫師公會保持密切聯繫，已成立武漢肺炎聯繫群組，隨時傳遞衛生局訊息到新北市基層醫師會員手中。

周慶明強調，十幾年前SARS洗禮過，大家都很有經驗，民眾也很有經驗，呼籲民眾做到「戴口罩、勤洗手」，自我防護做好、有症狀到院後清楚說明資訊，診所也備有口罩，發燒病人一定先戴起來，基層這塊也準備好，請大家不用擔心。

疾管署另表示，因應未來武漢肺炎個案可能增加，為加強檢驗能量，政府已協調8家合約院所，包括三總、台大、林口長庚、中國醫、中山、成大、高榮和花蓮慈濟，至少8家院所在年前就可以準備好冠狀病毒檢驗能力，年後8家都可以準備好，檢驗部分不會有太大問題。

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