散布桃園隱匿豬瘟謠言 裁罰4千確定

示意圖。與本新聞無關。（資料照）

2020-01-22 12:32:27

〔記者王定傳／新北報導〕王姓男子去年1月在臉書散布謠言指「聽說桃園犯豬瘟還隱匿不報」，新北地院認為，當時農曆新年將至，不實謠言除可能造成不必要恐慌，還可能讓豬肉及相關製品價格崩跌，甚至造成其他肉品價格上漲，影響民生甚鉅，危害公共安寧，依違反社會秩序維護法裁罰4千元，王不服提出抗告被駁回確定。

去年1月6日，王男在臉書散布謠言：「豬市長、犯豬瘟、聽說桃園犯豬瘟還隱匿不報」等，並以電腦軟體程式，把類似豬的圖片，銜接上桃園市長鄭文燦及市議員王浩宇頭像。王男被逮後辯稱，因有死豬在河裡三天，市府沒處理才發文，並非想造成他人恐慌。

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簡易庭法官認為，當時正值中國非洲豬瘟疫情是否擴散至我國、人心惶惶之際，國內各家媒體對各地可疑病死豬、離島金門海漂病死豬，或政府機關檢疫工作及後續病死豬檢驗結果，均採取即時且詳盡追蹤報導。

若桃園市府有隱匿豬瘟疫情，民眾可隨時透過媒體得知相關新聞，稍加查證即可明瞭，且現今網路資訊傳播迅速，如果有隱匿豬瘟訊息流出，卻無任何新聞報導，亦與常情不符。

法官還認為，王男所為可能造成民眾以訛傳訛及不必要的恐慌，且當時新年將至，豬肉需求增加，如因不實豬瘟疫情傳播，勢必影響豬肉及相關製品價格崩跌，甚至造成其他雞、鴨、牛等肉品價格上漲，影響民生甚鉅，危害公共安寧。

雖鄭文燦、王浩宇有透過他人表明不會提出公然侮辱告訴，但社維法立法目的是維護公共秩序，確保社會安寧，與刑法規範保護目的不同，縱被害人不願提告，仍可依社維法處罰，裁罰4千元；王不服提出抗告，新北地院合議庭認定王男辯解只是事後卸責之詞，不足採信，予以駁回確定。

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