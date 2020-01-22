為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

散布桃園隱匿豬瘟謠言 裁罰4千確定

示意圖。與本新聞無關。（資料照）

示意圖。與本新聞無關。（資料照）

2020-01-22 12:32:27

〔記者王定傳／新北報導〕王姓男子去年1月在臉書散布謠言指「聽說桃園犯豬瘟還隱匿不報」，新北地院認為，當時農曆新年將至，不實謠言除可能造成不必要恐慌，還可能讓豬肉及相關製品價格崩跌，甚至造成其他肉品價格上漲，影響民生甚鉅，危害公共安寧，依違反社會秩序維護法裁罰4千元，王不服提出抗告被駁回確定。

去年1月6日，王男在臉書散布謠言：「豬市長、犯豬瘟、聽說桃園犯豬瘟還隱匿不報」等，並以電腦軟體程式，把類似豬的圖片，銜接上桃園市長鄭文燦及市議員王浩宇頭像。王男被逮後辯稱，因有死豬在河裡三天，市府沒處理才發文，並非想造成他人恐慌。

簡易庭法官認為，當時正值中國非洲豬瘟疫情是否擴散至我國、人心惶惶之際，國內各家媒體對各地可疑病死豬、離島金門海漂病死豬，或政府機關檢疫工作及後續病死豬檢驗結果，均採取即時且詳盡追蹤報導。

若桃園市府有隱匿豬瘟疫情，民眾可隨時透過媒體得知相關新聞，稍加查證即可明瞭，且現今網路資訊傳播迅速，如果有隱匿豬瘟訊息流出，卻無任何新聞報導，亦與常情不符。

法官還認為，王男所為可能造成民眾以訛傳訛及不必要的恐慌，且當時新年將至，豬肉需求增加，如因不實豬瘟疫情傳播，勢必影響豬肉及相關製品價格崩跌，甚至造成其他雞、鴨、牛等肉品價格上漲，影響民生甚鉅，危害公共安寧。

雖鄭文燦、王浩宇有透過他人表明不會提出公然侮辱告訴，但社維法立法目的是維護公共秩序，確保社會安寧，與刑法規範保護目的不同，縱被害人不願提告，仍可依社維法處罰，裁罰4千元；王不服提出抗告，新北地院合議庭認定王男辯解只是事後卸責之詞，不足採信，予以駁回確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
恐怖！農場驚見人骨 警方：可能是場主被豬吃掉了...
2020-01-17 16:24

恐怖！農場驚見人骨 警方：可能是場主被豬吃掉了...
報導羅智強曾邀楊蕙如入藍營青年團 記者遭移送結果是...
2020-01-14 12:53

報導羅智強曾邀楊蕙如入藍營青年團 記者遭移送結果是...
網路熱議：美白界新聖品七天超有感

網路熱議：美白界新聖品七天超有感
藍營慘敗後頻出現作票謠言？事實查核中心列出來通通打臉
2020-01-13 23:58

藍營慘敗後頻出現作票謠言？事實查核中心列出來通通打臉
籲全民警戒中國謠言 王定宇：「做票影片」故意誤導
2020-01-13 18:16

籲全民警戒中國謠言 王定宇：「做票影片」故意誤導
2020投資市場觀察重點

2020投資市場觀察重點
中國豬肉價 春節後恐再飆
2020-01-09 05:30

中國豬肉價 春節後恐再飆
話不能亂講！散佈桃園隱匿豬瘟謠言 男判罰4千元
2019-04-04 23:18

話不能亂講！散佈桃園隱匿豬瘟謠言 男判罰4千元
生活今日熱門
2020-01-21 18:54

武漢旅遊團今2團抵台 觀光局：到29日還有10團178中客要來

2020-01-21 20:39

武漢肺炎》台灣首例！女子返台確診 全球第一個非中國籍病患

2020-01-21 18:59

武漢肺炎》雄獅旅遊開第一槍 即起到2月底湖北團停止出團

2020-01-22 17:30

武漢肺炎》全球已449例！WHO緊急會議沒邀台灣

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播