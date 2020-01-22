北捷8折優惠取消 淡海輕軌推75折現金回饋方案

淡海輕軌行動支付上線，至2月14日前可免費搭乘。（新北捷運公司提供）

2020-01-22 12:26:13

〔記者陳心瑜／新北報導〕台北捷運電子票證8折優惠2月起取消，而淡海輕軌將於2月1日起推出全新票價優惠方案，持電子票證一般票卡、學生卡搭乘淡海輕軌，當月搭乘票價累積每滿200元就可回饋50元現金，回饋比例達到25%，相當於全票75折，優於過去的電子票證8折優惠方案。

新北捷運公司表示，原有淡海輕軌與公車、輕軌與捷運雙向轉乘優惠、1280公共運輸定期票、敬老卡及愛心卡（4折）、兒童卡（台北市6折、新北市4折）等優惠金額維持不變。

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新北捷運公司說，2月1日起持悠遊卡、一卡通、愛金卡等三大票卡所發行的一般票卡、學生卡等電子票證搭乘淡海輕軌即可累積搭乘票價，累積金額滿200元，即可持票卡至淡海輕軌各站售卡及加值機感應回饋50元、滿400元回饋100元，以此類推，累積餘額可持續累積至當月最後1日，次月將重新起算每張票卡的搭乘累積金額。

新北捷運公司說，淡海輕軌滿200元回饋50元新優惠方案，無法以多張票卡合併計算，使用同一張電子票證才能集中累積票價金額得到回饋金；補票與逾時手續費，無法累積搭乘金額。另外，持電子票證的乘客，進、出車站均需主動刷卡，刷卡進站後1小時內需刷卡出站，如未於規定時間內出站，將補收票價。

淡海輕軌當月搭乘票價累積滿200元可回饋50元現金。（記者陳心瑜攝）

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