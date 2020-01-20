天天吃好料》台中阿仁羊肉焿 50年好味道

羊肉羹每天現炒羊肉鋪滿碗，還有隱藏版美食現煮牛肉麵。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-29 08:54:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「這麼好的味道不傳承下去太可惜了！」台中市繼光街50年老店「阿仁羊肉羹」每碗焿飯麵鋪上滿滿的羊肉片，用的是澳洲進口小羔羊，每天早上現炒、爆香再滷，沒有腥膻味，鮮嫩香濃，老闆詹智仁承接父母的推車麵攤，改良開店主打羊肉，現在交棒給一雙女兒，傳承好味道。

不管是羊肉羹麵或飯是招牌，每碗一定鋪滿羊肉片，香味四溢，令人垂涎三尺，羊肉焿似小吃，選料和做工卻很繁複，老闆阿仁選的是澳洲進口的小羔羊，有嚼勁、彈牙、不油，再全羊削肉，還不能避免靠近骨頭的部位，每天一早現送、現炒製作。

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阿仁說，羊肉片每天早上現炒，得先用麻油爆老薑，加上蒜頭炒香，放進羊肉片炒到八分熟，再放調味料、米酒滷到熟，因為老薑、麻油及蒜，不但去腥，還能把羊肉帶出香氣，20多年前接下父母的麵攤，與妻子一起研發2、3個月上市，一炮而紅，曾名列網路排名冠軍。

第三代詹詠詠說，羊肉的焿湯也不能馬虎，以天然柴魚、蒜酥及豬大骨熬煮，放進金針菇、筍絲加料，尤其打上新鮮蛋花，口感滑潤新鮮，不同於市面一般使用油炸蛋酥，羊肉焿也不像市面只用清燙羊肉，雖然作法簡單，卻易有腥味。

這間50年老店原本阿仁的父母每天推攤車在繼光街、成功路口擺路邊麵攤，賣牛肉麵、陽春麵，口味好，生意不錯，阿仁從小就跟在父母旁邊洗碗、幫忙賣麵，也愛上料理，25歲結婚後逐漸接下麵攤，看到附近沒人賣羊肉羹，覺得有商機，就自己研發，成了招牌。

原本阿仁羊肉羹是賣晚餐、宵夜，生意很好，常忙到三更半夜，一雙女兒小學下課後在家，常看電視到深夜，阿仁夫妻為兼顧女兒教育，找到繼光街開店，一雙女兒也從小在身旁幫忙，一家人從早忙到晚，一起打拚感情愈好，大女兒詹詠詠大學畢業後也全心投入，現在簡化流程、點餐、環境更精緻，讓小吃店也有餐廳享受。

阿仁羊肉焿上也有隱藏版美食，老闆阿仁把父親的牛肉麵加以改良，選用最頂級的紐澳的半筋半肉的小花腱，牛肉湯是牛骨，加上中藥、洋蔥、青菜熬湯，肉湯香又增添蔬果香甜，每天現點、現煮加熱，保留原味。

另外店裡招牌小菜小魚干豆乾，是客人的最愛，也是鄰居榮民伯伯的私房菜，親自傳授，用豆鼓把辣椒、蒜頭炒香，再放小魚干爆香，加水、加豆干，再慢慢收水到全部入味，一鍋要煮上1個小時，耗時費工，換來鹹香好味道。

還有滷肉飯也是一絕，選用黑豬後腿肉，不腥、肉緊實，用自炸豬背油炒，爆香紅蔥片、蒜頭炒肉，最後放醬油調味料、米酒，瘦肉多一點，不放五香粉也無人工香料，天然味道最好吃，粉領族也很愛。

羊肉羹每天現炒羊肉鋪滿碗，鮮嫩香濃。（記者蔡淑媛攝）

阿仁羊肉羹麵攤承3代的好味道，老闆阿仁和詠詠端出招牌羊肉羹、滷肉飯和小魚豆干，顧客必點最愛。（記者蔡淑媛攝）

羊肉羹肉嫩、湯鮮、麵Q，顧客從小吃到大。（記者蔡淑媛攝）

阿仁羊肉羹讓許多人聞香而來。（記者蔡淑媛攝）

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