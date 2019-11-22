台9線南迴公路草埔隧道 年底完工通車後擬設區間測速

交通部公路總局於台東安朔建置南台灣首座交控中心，監控南迴公路沿線及草埔隧道。（記者鄭瑋奇攝）

2019-11-22 22:27:45

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台9線南迴公路拓寬改善計畫將於年底全線完工通車，目前尚未通車的安朔－草埔段，當中有屬於甲級隧道，長達4610公尺的草埔隧道。由於隧道內發生事故，往往因空間較狹小，易引發嚴重壅塞情況，若車輛起火更可能造成嚴重災情。因此，交通部公路總局除於台東安朔建置南台灣首座交控中心，監控南迴公路沿線及草埔隧道外；因應地方政府要求，也擬在隧道中設置區間測速，來嚇阻民眾超速行為。

交通部公路總局在南迴拓寬改善工程完工通車前，已於台東安朔建置南台灣首座交控中心，公總指出，交控中心有監視、通報、發布員，24小時全天都有人駐守，最重要的任務是保護4.6公里長的草埔隧道。另外，草埔隧道內建置多項自動偵測設備，只要有異常狀況發生，包含隧道內起火、車輛異常停滯、逆向行駛等，系統都會自動示警，將異常狀況通報給交控中心，即時進行處理。

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另外，草埔隧道屏東段也正規劃裝設區間測速，提升隧道行車安全性。西部濱海公路南區臨時工程處長江金璋表示，目前南迴拓寬改善計畫中，地方政府有提出要在草埔隧道中設置區間測速，公總態度基本上也是同意；但草埔隧道約有3公里在屏東、1.6公里在台東，目前僅屏東縣提出設置，因為南端出口就是草埔市區，地方希望車輛速度不要開太快。考量隧道全段設置會涉及縣市執法，現在可能會在隧道中歸屏東縣的3公里設置區間測速，台東縣則設置固定式測速照相桿。至於通車當天是否區間測速能一併啟用，江金璋說，如果區間測速來不及設置，初期應會先設置固定式測速照相桿。

草埔隧道內設計有水霧系統，車輛起火時系統可自動偵測，並於3分鐘內自動啟動灑水，可在消防人員到場前，先有效控制火勢及降溫。（記者鄭瑋奇攝）

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