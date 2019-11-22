暖心俄國畫家牽掛台灣石虎設計路標 網友：妳真的是天使

俄羅斯插畫家卡佳受邀訪台，9月21日前往台北101參訪。（記者方賓照攝）

2019-11-22 23:00:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯設計師卡佳先前大方為集集彩繪列車繪製石虎新圖，無償贈送台灣使用，讓不少網友感到窩心；今日她又在臉書貼出5款設計中的「注意石虎」路標，徵詢網友意見，並希望駕駛看到路標能減低速度，減少「路殺石虎」的悲劇。

觀光局集集彩繪列車爆出設計爭議，原創俄羅斯設計師卡佳了解事情經過後，得知台灣的石虎面臨的生存問題，因此大方繪製石虎新圖無償贈送台灣使用，讓不少民眾非常感動，交通部長林佳龍也邀請卡佳來台參加集集彩繪列車首航，讓原本的爭議事件完美落幕。

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不過卡佳掛念石虎生存問題，今日又在臉書貼出5款她設計的「注意石虎」路標，內容都是石虎媽媽帶著小石虎過馬路的圖樣，卡佳希望路標可以提醒車輛，在經過石虎出沒的地方時可以放低車速，同時也詢問網友喜歡哪一種路標？

對此，台灣網友紛紛留言表示「都很棒，謝謝你！」、「卡佳是最好的朋友」、「畫得好棒」、「你很棒！謝謝你幫牠們發聲！」、「妳真是天使」、「謝謝您愛護台灣石虎」、「每一個看起來都很棒」、「謝謝你為牠們做的」。

卡佳今日又在臉書貼出5款她設計的「注意石虎」路標，內容都是石虎媽媽帶著小石虎過馬路的圖樣，卡佳希望路標可以提醒車輛，在經過石虎出沒的地方時可以放低車速，同時也詢問網友喜歡哪一種路標？（擷取自卡佳臉書）

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