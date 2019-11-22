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高市教練不足恐裁體育班 教局：今年晉用7人

外界批評市府財政短缺，體育班教練人數少讓成績每下愈況，圖為今年全中運聖火傳遞情形。（資料照，記者黃旭磊攝）

外界批評市府財政短缺，體育班教練人數少讓成績每下愈況，圖為今年全中運聖火傳遞情形。（資料照，記者黃旭磊攝）

2019-11-22 23:28:58

［記者黃旭磊／高雄報導］外界批評高雄市財政短缺，國小、中及高中體育班教練人數少，可能導致裁撤班級，對此，教育局指出今年招收晉用7名教練，明年將增聘至少10名。

台北市立大學（台北市立體育學院）校友會高雄分會長蘇致榮表示，高雄市體育班今年招考掛0，反觀台北市招考高達23名專任運動教練，明年若不補齊專任教練，市區體育班可能被裁撤。

蘇致榮說，過去市府推動轉型、彌平縣市合併落差導致財源有限，基層教練失去專任教練招考機會，只好繼續淪為金牌臨時工，體育人期盼每年穩定招考，畢竟都想留在家鄉，為基層運動貢獻所長，進而為故鄉爭光。

教育局指出，今年遴聘7位專任教練，較去年3人、前年4人為多，明年預計增聘至少10人，落實市長韓國瑜照顧運動人才政策。

今年遴聘專任運動教練，包括小港高中空手道、新莊高中網球、高雄高商手球、林園高中桌球、鳳甲國中自由車、福誠高中/國中部排球及中庄國中柔道。

蘇致榮表示，專任運動教練不得兼任體育科教師，導致體育班掛羊頭、賣狗肉，為衝高升學率而不願犧牲教師員額，寧願讓體育專長運動教練空缺，影響三級運動項目訓練，也讓高雄市全中運成績每況愈下。

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