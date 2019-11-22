老婆出國不給跟！人夫想丟掉她的護照 網友苦勸：別衝動

原PO貼出幫老婆去外交部拿的護照。（圖擷自爆怨公社）

2019-11-22 23:36:44

〔即時新聞／綜合報導〕夫妻間有時會藉由玩笑與惡作劇，來增進彼此的情趣，有網友在網路PO文表示，自己的老婆不僅丟下自己一人飛出國玩樂，還要求他去外交部幫忙拿護照，令他心中萌生一個大膽的想法，還附上準備將護照丟到垃圾筒的照片，網友看到貼文後笑說「我想只有梁靜茹可以給你勇氣了！」

該網友在臉書「爆怨公社」PO出2張照片，第1張照片為原PO手拿著老婆新發的護照，第2張照片為原PO拿著護照，而前方有1個橘色的垃圾桶，他正作勢將老婆的護照扔進去，原PO在貼文中抱怨「老婆出國也不帶我去，還要我去外交部幫她拿護照，我有個大膽的想法，＃誰能給我勇氣」。

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網友們看到貼文後紛紛留言「人活著還有許多有意義的事可以做...」、「如果你想好好活到過年就別丟啊」、「您好，本公司今日在臉書上看到您的自殺式宣言 有鑒於本公司的服務項目 為您介紹各種類出殯儀式 提供您最好的服務與送別」，也有結婚的男網友苦勸「難得給你單獨清靜的空間時間，你要放棄嗎？」、「你真呆～老婆出國就是你自由的時刻來了～還不快備齊人馬安排活動」、「哥，你怎麼會有這種衝動的想法，老婆單獨出國對已婚男人來說是夢寐以求的事，好好珍惜幾天的快樂時光」。

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他作勢要將護照丟到垃圾桶。（圖擷自爆怨公社）

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