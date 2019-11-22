周杰倫、陳奕迅「攻蛋」被打槍 文化局：申請同檔期的也是大咖

歌手周杰倫、港星陳奕迅計畫明年將在小巨蛋辦巡迴演唱會，提案卻遭小巨蛋檔期審議委員會否決，北市文化局長蔡宗雄表示是同時段有20、30多件申請案，但能保證申請同檔期的也是大咖藝人。（資料照）

2019-11-22 20:30:19

〔記者楊心慧／台北報導〕歌手周杰倫、港星陳奕迅計畫明年將在小巨蛋辦巡迴演唱會，提案卻遭小巨蛋檔期審議委員會否決，確定無法在小巨蛋開唱，北市文化局長蔡宗雄表示是同時段有20、30多件申請案，但能保證申請同檔期的也是大咖藝人，表演絕對也很精彩，但因涉及商業機密無法透露。

周杰倫明年打算在小巨蛋舉辦20周年巡迴演唱會，港星陳奕迅也計劃明年於小巨蛋辦25周年巡迴演唱會，但提案皆被打槍。

請繼續往下閱讀...

若要申請小巨蛋使用，需向小巨蛋場館提申請案，再由文化局小巨蛋審議委員會進行審議，1年則審議2次，共分為上半年度和下半年度，委員會共有11名委員，其中包含4名府內、7名業界專家的府外人員。

北市議員許淑華是周杰倫的粉絲，她除了覺得可惜外，更認為北市府要扶植流行音樂是空口說白話，雖當初興建小巨蛋是為了辦運動賽事，但後來主要是辦流行音樂展演，她認為乾脆就把小巨蛋定位成演藝表演中心，這樣可帶來更多經濟效益和市府稅收，也不會有太多團體申請搶小巨蛋檔期。

許淑華認為，小巨蛋檔期審議委員的標準不知道是什麼，並沒規定檔期最多要申請幾天，現在卻以檔期太長打槍人家，且過去也有不少申請較長時間遭否決的案例，懷疑根本就是黑箱作業，否則應訂定出申請檔期時間的標準讓大家遵循，這次連周杰倫、陳奕迅這種大咖級藝人都否決，讓人好奇標準到底是什麼，也難怪現在不少大咖級藝人都少在台灣辦演唱會。

蔡宗雄表示，申請競爭激烈，光是同時段就有20、30多件申請案，盡量錄取多元，對於這些歌星一定會優先錄取，只是可能他們申請的檔期較長，剛好跨到三、四位藝人時間，若錄取某A藝人，可能變成其他B、C、D的藝人通通沒有，所以審議委員在衡量之下才做出決定。

蔡宗雄強調，這次同檔期的同樣是大咖藝人，現在因涉及商業機密無法透露，但之後大家就會知道是誰，但真的是和他們同等級大咖的藝人，表演絕對也很精采。至於議員要求將小巨蛋定位成演藝為主的場館，蔡宗雄指出，明年台北流行音樂中心開始營運，可以舒緩專業表演空間的需求。

針對黑箱作業疑慮、申請的檔期時間太長易遭否決，蔡宗雄表示，過去巨星劉德華也有類似情形，但真的是檔期申請太多，檔期長的話會影響使用的多元性，就會變成大咖或特大咖的人包場，公部門則是不希望造成這種結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法