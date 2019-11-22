為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

消防猛男、美女當主角 竹縣限量形象月曆憑發票兌換

新竹縣政府消防局2020年形象月曆26日上午8點30分開始，民眾可憑11月至12月紙本發票5張兌換月曆1份，前往竹北、竹東、新埔、湖口、山崎等5個分隊兌換，每人限兌換2份，兌換完為止。 （新竹縣政府消防局提供）

新竹縣政府消防局2020年形象月曆26日上午8點30分開始，民眾可憑11月至12月紙本發票5張兌換月曆1份，前往竹北、竹東、新埔、湖口、山崎等5個分隊兌換，每人限兌換2份，兌換完為止。 （新竹縣政府消防局提供）

2019-11-22 19:34:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕暌違3年，新竹縣政府消防局預計25日上午10點在第三大隊新埔分隊，舉辦2020年形象月曆發表會，26日上午8點30分開始，民眾可憑11月至12月紙本發票5張兌換月曆1份，前往竹北、竹東、新埔、湖口、山崎等5個分隊兌換，各隊提供500份，每人限兌換2份，兌換完為止。

消防局長孫福佑表示，2017年首次推出消防局形象文宣月曆，集合各分隊健美同仁擔任主角，上山下海拍攝，呈現消防員平日救災、救難實境過程，民眾反應熱烈；近年，隊員提升救災訓練，許多消防器材也汰舊換新，為了讓民眾了解消防人員的工作，決定再次推出月曆。

這次月曆，消防局再次聘請知名攝影師許釗滂，以專業的技術、鏡頭及設計編輯後，拍攝18個場景，包括舉槓、器材救助、破門、車輛射水、汽車火警、垂降、消防栓射水、救護處置、船外機、救生艇、雲梯車、扛傷患救援、拉水帶起跑、扛大輪胎、山搜救助等。畫面涵蓋關西東安古橋、竹北新月沙灣、興隆大橋豆腐岩、斜張橋、尖石山區及相關分隊等地點。

主角為消防局各外勤單位的暖男、型男、猛男及跆拳道美女，主要呈現消防員平時救災救難真實情境，希望讓民眾更能感受消防工作品質不斷提升，進而對消防單位產生更多信任感。

孫福佑說，2020年形象宣導月曆，預計提供2500份供民眾兌換，屆時會將民眾兌換的紙本發票全數捐贈本縣弱勢團體或機構，讓該局形象宣導月曆增添善心，由小愛發揮推廣成大愛。

新竹縣政府消防局2020年形象月曆，由消防局各外勤單位的暖男、型男、猛男及跆拳道美女當主角。 （新竹縣政府消防局提供）

新竹縣政府消防局2020年形象月曆，由消防局各外勤單位的暖男、型男、猛男及跆拳道美女當主角。 （新竹縣政府消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
消防員滑手機被拍PO網遭爆只出過1次勤務 分隊︰手傷無法出勤
2019-11-20 15:11

消防員滑手機被拍PO網遭爆只出過1次勤務 分隊︰手傷無法出勤
打造消防猛男 平鎮運動中心游泳池、健身房他們免費用
2019-11-18 22:13

打造消防猛男 平鎮運動中心游泳池、健身房他們免費用
蘆洲站出站即到家！最霸氣豪景在…

蘆洲站出站即到家！最霸氣豪景在…
消防法三讀》火場無人命危害之虞 消防員不必冒險救災
2019-10-30 05:30

消防法三讀》火場無人命危害之虞 消防員不必冒險救災
立院三讀！消防員退避權入法 無人命危害得不執行危險救災
2019-10-29 10:35

立院三讀！消防員退避權入法 無人命危害得不執行危險救災
坐擁中路雙公園 昭揚君麗優質抗震宅

坐擁中路雙公園 昭揚君麗優質抗震宅
避免救護衍生爭議 高市議員︰消防員應添購秘錄器
2019-10-28 18:22

避免救護衍生爭議 高市議員︰消防員應添購秘錄器

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播