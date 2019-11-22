消防猛男、美女當主角 竹縣限量形象月曆憑發票兌換

新竹縣政府消防局2020年形象月曆26日上午8點30分開始，民眾可憑11月至12月紙本發票5張兌換月曆1份，前往竹北、竹東、新埔、湖口、山崎等5個分隊兌換，每人限兌換2份，兌換完為止。 （新竹縣政府消防局提供）

2019-11-22 19:34:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕暌違3年，新竹縣政府消防局預計25日上午10點在第三大隊新埔分隊，舉辦2020年形象月曆發表會，26日上午8點30分開始，民眾可憑11月至12月紙本發票5張兌換月曆1份，前往竹北、竹東、新埔、湖口、山崎等5個分隊兌換，各隊提供500份，每人限兌換2份，兌換完為止。

消防局長孫福佑表示，2017年首次推出消防局形象文宣月曆，集合各分隊健美同仁擔任主角，上山下海拍攝，呈現消防員平日救災、救難實境過程，民眾反應熱烈；近年，隊員提升救災訓練，許多消防器材也汰舊換新，為了讓民眾了解消防人員的工作，決定再次推出月曆。

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這次月曆，消防局再次聘請知名攝影師許釗滂，以專業的技術、鏡頭及設計編輯後，拍攝18個場景，包括舉槓、器材救助、破門、車輛射水、汽車火警、垂降、消防栓射水、救護處置、船外機、救生艇、雲梯車、扛傷患救援、拉水帶起跑、扛大輪胎、山搜救助等。畫面涵蓋關西東安古橋、竹北新月沙灣、興隆大橋豆腐岩、斜張橋、尖石山區及相關分隊等地點。

主角為消防局各外勤單位的暖男、型男、猛男及跆拳道美女，主要呈現消防員平時救災救難真實情境，希望讓民眾更能感受消防工作品質不斷提升，進而對消防單位產生更多信任感。

孫福佑說，2020年形象宣導月曆，預計提供2500份供民眾兌換，屆時會將民眾兌換的紙本發票全數捐贈本縣弱勢團體或機構，讓該局形象宣導月曆增添善心，由小愛發揮推廣成大愛。

新竹縣政府消防局2020年形象月曆，由消防局各外勤單位的暖男、型男、猛男及跆拳道美女當主角。 （新竹縣政府消防局提供）

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