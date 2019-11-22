屏縣府週一現勘樂樂養雞場 枋寮鄉長重申要求撤照

黃國昌日前前來現勘樂樂養雞場，時至如今，也被視為時代力量插旗屏東的契機。（記者陳彥廷攝）

2019-11-22 14:14:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕被外界視為時代力量插旗屏東契機的枋寮樂樂養雞場事件，本週一由縣政府依權責現勘，鄉長陳亞麟則在臉書po文重申，要求主管機關對鄉內違法畜牧場依法撤照。

由於此案時代力量立委黃國昌親自南下現勘，且與時力聯盟參選該選區立委的律師張怡亦自述參選的起心動念亦是受此事件感召，本案被外界視為時力插旗屏東的契機，引發關注。

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縣政府週一前往現勘，仍列出尚未改善的數個事項如分場、污水及堆肥等未完全改善措施，不過，業者則是提供媒體當天現勘紀錄，並抨擊縣府審查標準前後不一，以往經核淮的工作事項或雜項圍籬等等，卻成違法，至於畜禽污水農用容許申請設置亦已送至鄉公所，但鄉公所未有回覆，不應以此作未改善的裁處。

鄉公所則強調，不清楚業者所謂畜禽污水農用容許申請為何，若業者所指為畜禽廢污處理設備的畜牧容許申請，因在養頭數以1場及5場的對應規格本就有極大不同，縣府會勘的前提就是認定當初擅自申請5場卻實質1場營運作為核心，若此時有動作則造成判斷上混亂，且亦已請業者就其自稱可改善的設備向縣府取得認可後再送本所，否則本所將以行政裁量權駁回所請。

鄉長陳亞麟則在臉書發文重申「堅持依法撤照的立場與決心」；他說，枋寮鄉內畜牧場倘若明確違反法規明確，且對於週邊鄉民生活產生嚴重負面影響，為保障枋寮鄉民居住生活品質，將堅定要求相關主管機關對鄉內違法畜牧場經3次開罰且未改善之業者予以依法撤照，還給枋寮鄉民一個免於惡臭侵擾的生活環境。

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