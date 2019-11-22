路倒？毒殺？南投水里兒童公園頻現恐怖犬貓屍體

水里鄉兒童公園頻現貓狗動物屍體，有些還變成乾屍。（記者劉濱銓翻攝）

2019-11-22 14:02:01

〔記者劉濱銓／南投報導〕恐怖！南投縣水里鄉市區兒童公園，近來有民眾投訴頻頻發現動物貓狗屍體，有些死亡多時已成乾屍，有些則是肚破腸流長滿蛆，且屍體旁都留有塑膠袋，質疑有人任意遺棄，甚至是虐殺毒殺，由於棄置點就在大小朋友都會親近的公園或附近，呼籲有心人別再亂丟或毒殺，以維社區衛生與安寧。

南投家畜疾病防治所表示，檢視相關動物屍體照片，研判可能是一般路倒死亡，或是被人丟棄，但也不排除有可能是被毒殺，才被丟到公園，另外，有些動物只剩皮毛乾屍，則有可能是死亡時間過長，被其他會吃腐食的動物吃掉所致。

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由於一般以毒餌誘殺，會吸引附近動物前來取食，比較可能出現大量動物死亡，但就目前發現的貓狗死亡件數，毒殺可能性較低，因此可能是路倒死亡，或是被人毒殺後丟棄。

特生中心則說，貓狗動物難以在野外生存，多半棲息在人類生活的聚落，就公園出現的動物屍體來說，由於僅剩毛皮頭顱乾屍，難以判斷死因，因此路倒、中毒、路殺、病死都有可能，甚或是被其他犬隻拖到公園，詳細原因還要進一步釐清。

南投家畜疾病防治所指出，不論虐殺、毒殺或任意丟棄，都可依法開罰，像虐殺、毒殺，就可依動保法移送法辦，任意丟棄動物屍體，則可依廢清法處以罰鍰，呼籲民眾不要虐待動物，有關動物屍體則可報請清潔隊協助處理，以維護環境衛生。

水里鄉兒童公園頻現貓狗動物屍體，有些還變成乾屍。（記者劉濱銓翻攝）

水里鄉兒童公園附近，頻現貓狗動物屍體，且屍體旁還有塑膠袋，被質疑是遭任意丟棄屍體。（記者劉濱銓翻攝）

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