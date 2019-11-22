日籍老翁滯留台灣36年 警助返日歸鄉

82歲日籍堀姓老翁滯留台灣36年，目前已由警方轉介移民署花蓮專勤隊協助返日歸鄉。 （玉里警分局提供）

2019-11-22 11:15:59

［記者王峻祺／花蓮報導］82歲日籍堀姓老翁，民國72年以觀光簽證入境台灣後，原打算從事礦石開採生意，未料並未順利採到寶石，苦無收入之際四處流浪，一人滯留台灣長達36年，成為逾期居留的外籍人士；花蓮警方接獲民眾通報後發現，目前已轉介移民署花蓮專勤隊協助返日歸鄉。

堀姓日籍老翁向警方表示，30多年來，經濟來源僅靠打零工，但收入有限，不過台灣人對他非常照顧，時常會贈送各種生活日用品貼補開銷，讓生活至少還過得去，因年紀漸老，想落葉歸根返國與家人團聚，卻因經濟不允許又與家人多年未聯繫，才遲遲未去警察機關自首。

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花蓮縣警察局玉里警分局東里派出所長林義傑說，老翁完全不會說中文，僅能透過簡單英語溝通，經調閱外事系統資料，發現老翁是民國72年入境台灣，中文姓氏為「堀」，原打算來台開採礦業，但並不順利。

他說，堀姓老翁輾轉到花蓮後，落腳富里鄉吳江村山區一間房舍，屋主的母親好心收留讓老翁居住在家中多年，但後來屋主母親去世，老翁答應一段時間內會搬走，卻遲遲未見動靜，無奈之下才至派出所請求協助，目前全案已依規定送移民署花蓮專勤隊處理。

82歲日籍堀姓老翁輾轉到花蓮後，落腳富里鄉吳江村山區一間房舍，屋主的母親好心收留讓老翁居住在家中多年。（玉里警分局提供）

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