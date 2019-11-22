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花蓮逐年培育幼教師資公費缺 議員促讓優秀師返鄉

花蓮逐年培育幼教師資公費生缺，議員促同步讓優秀師返鄉，補足正式教師不足問題。（記者王峻祺攝）

花蓮逐年培育幼教師資公費生缺，議員促同步讓優秀師返鄉，補足正式教師不足問題。（記者王峻祺攝）

2019-11-22 10:47:32

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣108學年度公立幼兒園教師員額110人，正式教師77人、代理教師33人，教育處已申請培育公費生缺，但因有空窗期，導致部分代理教師連年流動率大，縣議員張懷文今在縣議會總質詢時，要求教育處應同步讓優秀師返鄉，至少提列3分之1員額列入縣外介聘，穩定教學環境。

花蓮共有74所國小附設幼兒園，正式教師佔總員額數70％，教育處106年度起向教育部申請進行公費生培育，共計17人，預計從明年度起逐年分發，投入花蓮公立幼教現場，估計約在113學年度分發完成，屆時代理教師將降至16人，正式教師比例可提高至85.5％。

但議員張懷文今質詢時認為，在補足公費生缺時，除等候公費開缺學校需持續聘任代理教師外，部分學校也有連年召聘代理教師卻不補正式教師的情形，因流動率大、在不斷換老師的狀態下，許多家長擔憂恐會影響孩子的學習穩定度。

張懷文說，當有正式教師員額出缺時，請縣府一定要通盤考量各方權益及需求，在法規許可範圍內，盡量滿足對教育有熱忱的花蓮子弟返鄉服務，每年作業釋出缺教師員額人數，至少提列3分之1員額列入縣外介聘作業，讓想要回花蓮深耕教育的老師，能利用縣外介聘調動方式調回服務，補足花蓮幼兒園正式教師不足問題。

花蓮縣政府教育處長李裕仁說，目前可控管正式教師員額有33人，扣除公費生培育人數須進行的員額控管後，每年都有啟動縣內介聘及縣外介聘作業，106學年度起至今，均有縣外介聘開缺並有成功調入師資，未來也將鼓勵正式教師比例偏低學校增開縣外介聘缺額，提升縣內整體正式教師比例。

花蓮縣議員張懷文今在縣議會總質詢時，要求教育處應同步讓優秀師返鄉，至少提列三分之一員額列入縣外介聘，穩定教學環境。 （記者王峻祺攝）

花蓮縣議員張懷文今在縣議會總質詢時，要求教育處應同步讓優秀師返鄉，至少提列三分之一員額列入縣外介聘，穩定教學環境。 （記者王峻祺攝）

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