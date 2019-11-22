台南耶誕跨年首位重量級卡司 荷蘭美聲歌手Martin Hurkens將現聲

2020台南耶誕跨年首位重量級卡司，邀請享譽國際荷蘭美聲歌手Martin Hurkens獻唱。（台南市府提供）

2019-11-22 10:56:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大號外！你也許不知道Martin Hurkens（馬丁．賀肯斯）是誰，但你一定聽過他的歌聲，他演唱「You raise me up」的影像目前已在Youtube創下2700多萬次點閱率，他將於12月來台南開唱。

南市政府今天公佈「2020台南不一樣、台南好young」耶誕跨年系列活動首位重量級卡司，12月1日起將由享譽國際的荷蘭美聲歌手Martin Hurkens（馬丁．賀肯斯）首波開唱，為系列活動揭起序幕！Martin預計在台南停留一週參與市府耶誕活動，為台南帶來正向、溫馨的力量。

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市長黃偉哲說， 馬丁賀肯斯的歌曲撫慰人心，帶給人們正向的力量，而他勵志的人生故事非常動人，公益形象也深植人心，期待藉由馬丁賀肯斯的到來，帶給民眾滿滿的幸福感。

市府新聞處表示，「非常不一樣！」「好young！」耶誕跨年系列活動，首波活動預計於12月1日上場，地點在東區南紡購物中心，由馬丁．賀肯斯以及文元國小和復興國小合唱團共同演出。兩校的小朋友都很期待能與「荷蘭爺爺」站在同一舞台，刻正加緊練習，希望能帶給大家最精采的演出。

新聞處表示，這場戶外音樂會完全免費，不須索票即可欣賞，為了這場音樂會，馬丁．賀肯斯特別練了鄧麗君的名曲《月亮代表我的心》，現場將與民眾共同大合唱。

音樂會確切時間地點將於下週一於市府及「2020台南不一樣 台南好young」耶誕跨年系列活動官方網站公佈。

除了參與相關耶誕點燈活動，由於馬丁賀肯斯公益形象鮮明，市長黃偉哲也將邀請他共同參與公益活動，為社福團體多爭取一些愛心資助，在寒冬中送暖。

馬丁賀肯斯原是位麵包師傅，歐債危機後失業，57歲的他正對人生絕望，此時女兒替他報名《荷蘭達人秀》，而他最終以天籟好聲音奪得冠軍。一首《你鼓舞了我》（You Raise Me Up）成為他的代表名曲，透過社交媒體的傳播，他那具有正能量的歌聲、追求夢想的勇氣，傳遍了世界各地，如寒冬暖陽鼓舞眾人。

2020台南耶誕跨年首位重量級卡司，邀請享譽國際荷蘭美聲歌手Martin Hurkens獻唱。（台南市府提供）

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