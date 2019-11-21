找到了！摔車白皙爆乳美腿正妹是她 網友瘋朝聖

網友瘋傳一名身材姣好、衣著性感的女子在「交通擦撞」後跌坐在路上的照片。而這名女子也被神通廣帶的網友「起底」，不但身材姣好，臉蛋也美艷。圖中服裝跟「事故」照片一致。（圖擷取自臉書＿爆廢公社）

2019-11-22 00:09:29

〔即時新聞／綜合報導〕網友20日在臉書社團「爆廢公社」發文分享，一名身材姣好、衣著性感的女子在路上發生交通擦撞後跌坐在地的照片。而這名女子也被神通廣帶的網友「起底」，不但身材姣好，臉蛋也美艷。

跟據本報日前報導，有網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享，一名身材姣好、衣著性感的女子在路上發生交通擦撞後跌坐在地的「事故」照片。貼文一出，大批網友湧入暴動，留言爭相效勞，「扶傷這是個技術活，讓專業的來」、「這個一定要幫忙，最好順便載去醫院檢查身體」、「願效犬馬之勞」、「我每張都放大看看她還有哪裡受傷」，相當熱心。

請繼續往下閱讀...

然而留言中不乏網友化身偵探、發揮敏銳觀察力，發現「事故」畫面不太合理，疑似擺拍，「專業的」、「感覺套好的，這些角度跟連續動作需要快速移動才拍的到，一個人移來移去在那拍不覺得奇怪嗎，而且穿這樣摔慘，一點傷也沒有，反正身材不賴拉，有達到宣傳效果」、「正確內行的一看就知道」、「紅了，新聞頭版」。

而恰好不久就有網友在該貼文下貼出疑似是摔車女子的臉書粉專。而女子也恰好在臉書粉專發布尋找善心人士文，還置頂。

網友也紛紛湧入女子臉書粉專，「跟著鄉民來朝聖的」、「超美，現在開始認識你」；而伸出援手的機車騎士也如雨後春筍浮出，「不用謝～～這是我應該做的不能要人家的好處～」、「既然被認出來，好吧！」、「注意安全 不用謝」、「一堆冒牌貨，我絕對不會承認是自己」。但也有網友委婉問道，「明天報紙頭條是什麼？」

疑似事故主角的女子也在其臉書粉專發佈尋找善心人士文，並將該文置頂於粉專頁面。（圖擷取自臉書＿阮蓎 Nana）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法