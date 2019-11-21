走屏200線注意！25至29日吊裝橋梁 每天2時段封路

屏200線拓寬工程吊裝橋梁，25至29日每天上午8點半至11點半、下午1點至4點兩時段全線封閉管制。（記者蔡宗憲攝）

2019-11-21 22:49:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕去年開始動工的屏200線拓寬工程，最近進入橋梁工程的關鍵階段，為了完成高難度的橋梁安裝，屏東縣政府預計25日至29日，每天上午8點半至11點半，以及下午1點至4點兩時段全線封閉管制，呼籲民眾通行時避開封閉時段。

連接恆春及滿州的縣道屏200線，路寬平均僅約8公尺，汽機車爭道問題嚴重，常有居民、遊客發生車禍意外，當地民代不斷向中央及縣府陳情「救命」，這段全長10.83公里的屏200線恆春東門至滿州鄉公所路段，去年展開3.1公里的第一階段拓寬，平均路幅將拓寬為15公尺，幾座橋梁搭設成為工程難度最高的地方。

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施工單位原本規劃25日至29日間每3小時開放半小時通行，但時間不固定引發民眾擔憂反彈，經過工程單位協商，決定每天上午8點半施工至11點半後開放，下午1點動工至4點後再度開放，配合學童上下課及上下班。

工務處說，橋梁工程以安全為第一優先，不得不封路施工，橋梁吊掛採兩階段施作，過程中如有緊急或特殊情況，仍會短暫開放通行，如果提早完成橋梁施作，也不會封閉5天時間，這項拓寬工程預計明年秋天可以完工，農曆春節前已完工的非橋梁路段將先開放通行。

屏200線拓寬工程吊裝橋梁，東門橋到進誠橋路段25日至29日交通管制。（記者蔡宗憲攝）

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