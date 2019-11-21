醫病》姊妹花旅日 返國雙雙手抖失眠 醫師這麼說

王舜禾表示，甲狀腺機能亢進是指血液中有過多的甲狀腺賀爾蒙，病人常有大脖子等症狀。（記者蔡思培攝）

2019-11-21 22:22:42

〔記者蔡思培／台北報導〕一對30歲左右的姊妹之前從日本結束自由行，兩人回國陸續出現心跳加速、怕熱、手抖及失眠等症狀，就診發現是「甲狀腺機能亢進」。醫師發現，原來是兩人在日本吃了過多大量含碘食物才造成。

吃太多含碘食物 甲狀腺機能亢進

聯合醫院仁愛院區內分泌科主治醫師王舜禾表示，甲狀腺機能亢進是指血液中有過多的甲狀腺賀爾蒙，病人常會有大脖子、心悸、心跳變快、體重減輕、手抖、焦慮、失眠、怕熱、易流汗、掉髮增加及排便次數增加等症狀。台灣最常見造成甲狀腺亢進的疾病是「葛瑞夫茲病」，根據健保資料庫的資料，台灣每年每10萬人口就有96人發作，女性發病率是男性3倍，30歲到39歲女性更是好發族群。

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王舜禾說，葛瑞夫茲病是因為身體產生自體免疫抗體來刺激甲狀腺腺體，使得甲狀腺賀爾蒙製造過量，與遺傳有關，若家中有甲狀腺自體免疫疾病或相關病史，家人得病的機率會較一般人高。過度攝取碘也可能誘發葛瑞夫茲病，近來門診發現不少民眾在赴日後出現甲狀腺機能亢進，這是因為海帶、海苔、昆布等日本食物還有大量含碘。

王舜禾說，葛瑞夫茲病患者若沒有受到良好的控制，可能出現眼突、眼病變、高血壓及心律不整，嚴重還會造成心衰竭，要裝置葉克膜來搶救。所幸葛瑞夫茲病的治療通常都相當簡單，病人若有規律地服藥及限制含碘飲食，大部分急性症狀都可在服藥後3個月內解除，並可在一年半左右開始嘗試停藥。但也只有少部分難以控制的病人，需要以放射性原子碘或是靠甲狀腺切除手術來做進一步的治療。

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