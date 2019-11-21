千年石窟繪畫、雕刻現身台灣？ 其中大有奧妙

57歲的埔里鎮藝術家勤燕璧，將精湛的佛像文物修復技術融入藝術創作，以複製石壁，畫出古樸滄桑的石窟繪畫。（記者佟振國攝）

2019-11-21 19:36:53

〔記者佟振國／南投報導〕從事佛像文物修復工作18年，南投縣埔里鎮藝術家勤燕璧也將這項技能與藝術創作結合，將戶外山壁拓印複製，再根據山壁原有紋理、凹凸不同，進行彩繪或雕塑，營造出歷史久遠的石窟壁畫、雕刻視覺效果，在全台可說是十分罕見，現在勤燕璧積極創作，最大願望就是未來能在埔里打造一座石窟藝術區，分享創作成果。

埔里是台灣知名的藝文小鎮，吸引來自全國各地的優秀藝術家移居，呈現多元豐富的藝術創作，其中勤燕璧的石壁藝術創作則是一絕。

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來自基隆的勤燕璧今年57歲，從小對繪畫藝術極有興趣，高職畢業出社會就業，仍無法忘情藝術，拜書畫名家蕭進興為師，921地震前隨老師到埔里寫生，愛上埔里的環境決定移居，一住20多年，篤信佛教的他921災後也在中台禪寺修復佛像文物，持續18年，也成為他藝術創作不可或缺的靈感來源。

勤燕璧特別喜歡歷史久遠的石窟藝術，包括壁畫、雕刻，為了創作，他特別注意有特色的天然山壁，將山壁拓印複製，再以礦物彩顏料上色，依照山壁的紋理、凹凸起伏，創作佛像壁畫與雕刻，也融入佛像修復的相關技術，營造古樸的質感與歲月滄桑的視覺效果，就像真的欣賞石窟藝術創作，讓人嘖嘖稱奇。

「希望創作出的作品就是要與眾不同。」勤燕璧認為繪畫創作的人很多，但使用的材質多半大同小異，因此才想到複製天然山壁進行創作，在地文史工作者潘樵也認為融合山壁、佛像修復精密技術的繪畫創作，不僅埔里與縣內罕有，相信全台也是如此。

勤燕璧最大的願望就是未來能在埔里打造一座石窟藝術創作區，分享創作成果，但最大難題還是土地難覓，篤信佛法的他則是隨緣，目前最重要的是專心創作出更多佳作，就等水道渠成的一天。

勤燕璧每天仍勤於佛像文物修復工作不輟。（記者佟振國攝）

勤燕璧複製的山壁，也依據原有的紋路、凹凸起伏進行創作彩繪。（記者佟振國攝）

勤燕璧的石壁彩繪、雕刻，營造石窟古樸、歲月滄桑的視覺效果。（記者佟振國攝）

勤燕璧尋訪真實的山壁，再將想要的山壁拓印複製進行創作，十分獨特。（記者佟振國攝）

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