拉抬豬價！農委會啟動過重豬收購 每日1000頭

農委會中央畜產會19日啟動肉豬收購屠宰凍存作業，針對140公斤以上的過重豬進行收購，每日預計收購1000頭。（資料照）

2019-11-21 17:48:57

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會中央畜產會19日啟動肉豬收購屠宰凍存作業，針對140公斤以上的過重豬進行收購，每日預計收購1000頭。但中央畜產會指出，收購是以一車50頭豬6000公斤的總數計算，只要平均體重達120公斤、賣相不佳的豬隻也都能趁此波收購去化，希望有助於毛豬平均拍賣價能夠早日重回每公斤70元以上。

根據農委會資料，昨（20）日國內毛豬拍賣價每公斤平均66.84元。自10月第2週起，毛豬拍賣價幾乎都是60多元。農委會主委陳吉仲17日在總統蔡英文連任畜牧界後援會成立大會時表示，本週毛豬拍賣價每公斤一定會漲到70元。

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根據此次收購屠宰凍存作業要點，收購執行自11月19日起至12月30日為止，豬隻條件必須健康、非淘汰豬及種豬，若體重在140公斤以上，可以每公斤65元進行，若每頭重量在120公斤以下，則以每公斤55元的價格收購。

本次收購上限為每日1000頭，出豬日期為週一至週五，每週總計5000頭，最多收購3萬頭。當收購頭數達上限，或豬價穩定後，農委會可宣布收購停止，結束本次作業。

透過農會或合作社系統登記，原則上去化過重豬隻，以穩定市場價格，一車50頭豬達6000公斤以上，就以每公斤65元收購，未滿6000公斤則以每公斤55元收購。

畜產會指出，毛豬在拍賣市場上能不能有好價格，除了體重是重要因素，體型也是關鍵。有些公豬雖是120至130公斤規格內的體重，但體型不佳，在拍賣市場上只能賣到每公斤58、59元的價格。因此希望透過這次的收購措施，把賣相差的豬隻一併收購，讓拍賣市場的價格能向上提升。

畜產會也透露，以往新北市肉品市場因靠近大台北消費地，屬指標市場，毛豬的拍賣價格每公斤可以比產地多3、5元，這波豬價低檔，有豬農把賣相差的豬隻也送往新北市，但也無法賣得好價錢，還需增加運費成本，也導致近期新北市肉品市場的平均拍賣價和產地相差無幾。

此外，畜產會指出，今年7至9月豬價高，每公斤可達約80元，當時勸豬農務必依序出豬，但有豬農看價格好就惜售，結果氣溫降低豬隻增重快，後面又有一堆待出售的豬，農曆年前又是豬肉消費淡季，價格本就處於低檔，再加上9月、10月美國不進口美加豬肉，導致國內進口豬肉增加，諸多原因造成此次產銷失衡。

108年度肉豬收購屠宰凍存作業要點。（圖由中央畜產會提供）

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