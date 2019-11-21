Red Bull「空中之王」國際風箏衝浪賽 竹南衝浪秘境開戰

「Red Bull 紅牛」國際風箏衝浪賽「空中之王」挑戰賽─亞洲區資格賽今天起在苗栗縣竹南鎮假日之森海域登場。（記者鄭名翔翻攝）

2019-11-21 17:48:34

［記者鄭名翔／苗栗報導］「Red Bull 紅牛」每年舉辦國際風箏衝浪賽「空中之王」（King of the Air）挑戰賽，今年首度移師苗栗縣竹南鎮假日之森海域進行亞洲區資格賽，今天起至25日邀集來自各國30名好手較勁；竹南鎮長方進興一早先到在地土地公廟祈福，祈求活動平安順利，也藉此打開苗栗海洋觀光的國際能見度。

竹南假日之森擁有西部海岸少見的湛藍海水，海象平穩，浪潮落差約百米，是國際級衝浪地點；中華民國風箏衝浪協會理事蔡岳達說，當地風力大，極為適合風箏衝浪賽，被主辦單位相中，首度舉辦亞洲區資格賽。

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蔡岳達說，風箏衝浪競賽是藉助充氣風箏、腳踩衝浪板比較飛躍高度的極限運動，這次包括破世界紀錄的南非選手在內，集結國內外30餘名好手較勁，將於未來5至7天內評估合適天候舉辦比賽，前3名可獲免費機票到南非參加世界總決賽。

蔡岳達指出，假日之森是苗栗縣政府設立的水域活動專區，但過去缺乏相關活動，難吸引人潮，而近來苗栗縣政府推動「國際慢魚計畫」，若能將休閒、運動納入，結合生態觀光、食魚產業等，相信將有助提升苗栗海岸的國際能見度，擴大計畫成效。

方進興說，竹南海域今年剛完成亞洲首座離岸風電場，又有國際級賽事進駐，顯見蘊含無限海洋觀光潛力，未來若能配合縣府的慢魚計畫，串聯苗栗海岸線資源，相信能夠打造成為國家景點。

「Red Bull 紅牛」國際風箏衝浪賽「空中之王」挑戰賽─亞洲區資格賽昨起在苗栗縣竹南鎮假日之森海域舉辦。立委陳超明、竹南鎮長方進興等也為各國海上好手打氣。（記者鄭名翔翻攝）

竹南鎮長方進興等今早先至在地土地公廟祈福，除盼讓活動平安順利，也藉此打開竹南海洋觀光能見度。（記者鄭名翔翻攝）

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