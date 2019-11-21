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「鳳凰」東偏海警機率降低 氣象局：東北部今明仍要防大雨

中央氣象局預報指出，鳳凰颱風路徑持續東修，且今晚颱風強度將持續減弱，明將減為熱帶性低氣壓，氣象局估發布海上颱風警報機率已大幅降低。（擷自中央氣象局）

中央氣象局預報指出，鳳凰颱風路徑持續東修，且今晚颱風強度將持續減弱，明將減為熱帶性低氣壓，氣象局估發布海上颱風警報機率已大幅降低。（擷自中央氣象局）

2019-11-21 16:04:46

〔記者蕭玗欣／台北報導〕鳳凰颱風對台威脅逐漸趨緩。中央氣象局預報指出，鳳凰颱風路徑持續東修，且今晚颱風強度將持續減弱，明將減為熱帶性低氣壓，氣象局估發布海上颱風警報機率已大幅降低；今起北部、東半部短暫雨勢將越晚越強，基隆、宜蘭、北海岸有機會達大雨等級雨勢。

氣象局觀測，鳳凰颱風今天下午2點位於恆春東南東方420公里海面上，以時速13公里朝北北西方向前進，七級暴風圈半徑為120公里，仍維持輕度颱風等級。

預報員官欣平表示，目前是鳳凰颱風強度最強的時候，預計今晚接近台灣時將進入海水溫度較低的海域，且垂直風切大，有機會明天減弱為熱帶性低氣壓或低氣壓。氣象局預估今天發布海警機會降低。

雖然颱風對台威脅降低，但外圍水氣仍會影響台灣。氣象局表示，目前已有對流雲系持續移入北台灣，基隆、北海岸、宜蘭及大台北山區開始出現雨勢，估北台灣及東半部越晚愈是會越明顯，中南部則雲量稍多，預計明天下半天至晚間各地雨勢會逐漸趨緩。

週末鳳凰颱風北上，遠離台灣，受微弱東北風影響迎風面北部、東半部仍有局部短暫雨，但雨勢相較今明兩天已和緩許多，中南部則轉為多雲到晴，是適合出遊的好天氣。

氣溫方面，今明兩天因東北季風減弱，各地低溫約20度上下，中部清晨夜裡約18、19度，北部白天高溫約26、27度，中南部約30度上下，日夜溫差較大。

氣象局預估，下波東北季風最快下週日深夜報到。下週一至下週三各地低溫下探18、19度，北台灣高溫也將下滑至22到25度，中南部仍有30度上下。

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