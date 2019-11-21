65.8億元打造新竹大車站 綜合規劃啟動

交通部20日通過「新竹大車站計劃可行性研究」案。（記者洪美秀攝）

2019-11-21 17:49:25

［記者洪美秀／新竹報導］交通部20日日審查通過「新竹大車站計畫可行性研究案」，同時也核定通過明年起啟動第二階段的綜合規劃作業，新竹市長林智堅說，上週交通部長林佳龍來視察時，就提出「預審制」，要加速大車站計畫的相關行政作業，如今通過可行性研究審查，市府也會加訴啟動第二階段的綜合規劃，加速推動大車站跨站式平台計畫。

林智堅說，大車站計畫是串聯新竹前後站的重要樞紐，預計投入總額65.8億工程經費，市府以「人本友善」與「低成本、高效益」方案，且首次採用跨站式平台方式串聯前後車站，是台灣首見，未來完工後不僅可讓新竹火車站風華再現，更可縫合前後站並翻轉城市軸線，將成為新地標及城市匯聚車站。

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林智堅強調，大車站計畫的推動是考量交通便利性，包括民眾前往跨站平台轉乘和消費的便利性，再來是要與台鐵共同開發前後車站區域，來帶動附近商圈，導入新竹地區的高消費力；最後，再透過都市更新、都市景觀及人行系統的重整與串聯，縫合被鐵路切割的前後站都市紋理，預期「新竹大車站計畫」將成為未來台灣首座採跨站式車站改造的新典範，成為市民、台鐵局及市府三贏成果。

市府都發處表示，此案經交通部審議通過後，後續會依規報請行政院核定，預計明年啟動綜合規劃作業，未來市府將持續與台鐵局、鐵道局三方攜手推進計畫並建立良好合作基礎，加速推動新竹大車站計畫早日落實。

交通部20日通過「新竹大車站計劃可行性研究」案，新竹市政府將啟動第二階段的綜合規劃。（記者洪美秀攝）

林智堅說，大車站計畫是串聯新竹前後站的重要樞紐。（記者洪美秀攝）

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