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不敵少子化！崇光女中國中部明年起招收男生改名「崇光中學」

崇光女中國中部美術班和音樂班都已招收男生，同學間相處融洽。（記者翁聿煌攝）

崇光女中國中部美術班和音樂班都已招收男生，同學間相處融洽。（記者翁聿煌攝）

2019-11-21 15:28:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區崇光女中原本只招收女生，校方從5年前起開放國中部藝術才能類的音樂班和美術班招收20多個男生念到畢業經董事會決議，明年度起普通班也將從國中7年級起招收男生，並更名為「崇光中學」，但高中部會等這批男生逐年升級後，漸進式納入男學生。

吉星台說，崇光女中歷史悠久，最早於90年前，美國主顧傳教修女會到中國大陸傳教，基於當時女子受教權較不被重視，因此於河南開封成立靜宜女中（現台灣靜宜大學前身），1963年才又在新店成立崇光女中持續至今，目前崇光女中國中部每年級有7個班，高中部有4個班。

吉星台說，現今台灣男女教育平權，校方思考時代變遷，學校也需要與時俱進，因此在董事會討論獲共識，為因應台灣少子化，以及考量推展性別平等教育的需求，決定從下學年度起，先於國中7年級的普通班開始招收男學生，考量到高中部的現有教學境和體制模式，校方認為不宜冒然馬上開放男生入學，將等到國中部男學生逐年漸進式升入高中部。

吉星台說，校方也與美國猶化州的瓦薩其學院簽約，共同推動雙聯學制，未來崇光中學的高二學生，將可至瓦薩其學院修習學分，高中畢業時同時拿到美台兩張文憑，對學生未來進入美國大學就讀很有幫助。

崇光女中國中部目前有20多名男學生就讀。（記者翁聿煌攝）

崇光女中國中部目前有20多名男學生就讀。（記者翁聿煌攝）

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