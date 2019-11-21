賞2020第一道曙光 太平山6處最佳觀賞點全都露

太平山曙光美的如夢似幻。（羅東林管處提供）（記者張議晨攝）

2019-11-21 15:34:23

［記者張議晨／宜蘭報導］迎接2020年首道曙光，太平山國家森林遊樂區元旦當天提前在清晨3點開園，同時公布6處最佳觀賞地點，另推出鳩之澤打卡優惠，遊客賞完日出還能泡湯暖暖身。

太平山從2015年起的元旦假期，每次都會提早在清晨3點開園，入園遊客可獲得紀念編號書籤，首位遊客還可獲得太平山福袋1份。

請繼續往下閱讀...

太平山位於海拔2000公尺處，羅東林管處今天透露園區最佳的曙光地點，分別有太平山莊觀景平台、蹦蹦車站起點月台、翠峰景觀道路（14公里處）觀日台、翠峰湖環山步道（3公里處）以及觀湖平台（0.8公里處）、望洋山步道終點等。

林管處指出，太平山擁有群山環抱，天氣允許時還會出現美麗壯闊的雲海美景，若元旦當天日出與雲海同時出現，繽紛亮麗的景緻美不勝收。

依照氣象局預測，明年元旦日出時間為早上6點半至6點50分。林管處說，民眾可依照入園時間、、行車狀況、景觀等，選擇自己最愛的地點欣賞曙光。

另，考量翠峰景觀道路交通，元旦當日實施交通管制，早上8點前僅開放翠峰湖方向，8點過後才可行駛回程；另6點半至9點期間，翠峰景觀道路暫時封閉。

羅東林管處建議，若遊客在翠峰景觀道路觀日台賞完日出，因交通管制限制，遊客可再往前行駛約2公里，抵達翠峰湖區，欣賞冬季才有的限定滿水位翠峰湖美景，或到翠峰山屋品嘗熱飲及選購紀念品。

羅東林管處說，旅客結束「曙光之旅」後，若在當天上午11點前，到鳩之澤拍照分享，大眾池可享優惠價150元，讓溫泉暖浴溫暖身心。

太平山曙光從望洋山頂露出，與翠峰湖構成如夢似幻景致。（羅東林管處提供）（記者張議晨攝）

羅東林管處公佈太平山6處賞曙光的最佳地點。（記者張議晨翻攝）（記者張議晨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法