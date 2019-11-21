致力生態、科學教育和社造 退休校長獲頒社會教育貢獻獎

峨眉小學退休校長吳聲淼除擔任新竹縣兩河文化協會理事長，發展水生植物園區復育台灣萍蓬蓮，也成立「吳校長科學農場」，推廣食農教育、生態導覽，還長期投入客語教育和社區營造。（記者廖雪茹攝）

2019-11-21 12:48:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉小學退休校長吳聲淼，除擔任新竹縣兩河文化協會理事長，發展水生植物園區復育台灣萍蓬蓮，也成立「吳校長科學農場」，透過推廣食農教育、生態導覽，讓小朋友有機會認識在地生活與故事；他的用心，榮獲2019年教育部社會教育貢獻獎個人獎，12月5日將到教育部領獎。

新竹縣長楊文科表示，吳校長雖已退休，仍投入社會教育，也協助發展社區營造，精神令人敬佩。

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縣府教育處表示，吳聲淼退休後回到家鄉新埔，期望推動以社區為中心，像是在巨埔社區發展協會中與長輩們接觸聊天，帶著他們認識台灣文學作家吳濁流，甚至一起到故居所在，了解當地偉大作家；協助巨埔社區申請農村再生，推動文化及硬體建設案。

吳聲淼對環境保護工作也相當重視，利用資源回收的各種鋼材廢棄物設置水生植物觀賞台，並以低碳、樂活、友善環境的設施及生活態度作為環境教育學習的主軸，引導孩童透過實際參與及體驗課程認識環境問題，省思人與生活環境的關係，進而思考如何自我實踐，以達健康、環保、生態保育及資源循環再利用的永續目標。

此外，他也對客家語言、文史研究工作不遺餘力，擔任教育部十二年國教客語課綱小組副召集人以及教育部第5屆本土教育會委員；在興隆、六家、清水等國小用客語教科學。

吳聲淼的兒童文學創作二十多本，主編書籍更高達四十幾本，這些書以兒童文學及客家文化為大宗，兼具教育意義及在地特色。他也擔任竹縣自然科輔導團員近三十年，得過教育部科學著作獎、教育部優良教具創作獎等獎項，連續指導學生參加科學展覽，成績斐然，希望小朋友能擁有一個「親自動手做科學」的學習環境，發揮孩子們創造力的潛能。

峨眉小學退休校長吳聲淼除擔任新竹縣兩河文化協會理事長，發展水生植物園區復育台灣萍蓬蓮，也成立「吳校長科學農場」，推廣食農教育、生態導覽，還長期投入客語教育和社區營造。（記者廖雪茹攝）

新竹縣峨眉小學退休校長吳聲淼，致力生態復育、科學教育、客語推廣和社區營造，榮獲2019年教育部社會教育貢獻獎個人獎，12月5日將到教育部領獎。 （記者廖雪茹攝）

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