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CPR急救配合AED電擊 消防員救回婦命

黃婦在現場急救後送上救護車，救護員持續施救和照護。（記者楊金城翻攝）

黃婦在現場急救後送上救護車，救護員持續施救和照護。（記者楊金城翻攝）

2019-11-20 21:34:02

〔記者楊金城／台南報導〕66歲黃姓婦人上月26日晚上因心肌梗塞，昏倒在台南市佳里區震興宮廟埕，失去呼吸心跳，台南市消防局第三救災救護大隊佳里分隊到場以CPR急救並使用AED電擊，再送到佳里奇美醫院急救，最終從死神手中搶救回婦人一命。

黃婦住院兩週後康復出院，佳里分隊長謝浩銘今天會同當天出勤隊員陳至坤、吳文清及義消副分隊長許進雄、義消小隊長林吉祥前往黃婦家中探訪，代表南市消防局獻上祝福和關心。

黃婦的丈夫也曾擔任佳里義消分隊顧問，平時夫妻與人為善，且熱心地方公益，黃婦倒地的地點正巧在震興宮的香爐旁，謝浩銘說，冥冥之中或許有神明護佑，使得救護員在現場成功從鬼門關前搶人，分隊也算是救到自己人。

黃婦上月26日晚上9點多，昏倒在佳里區震興宮前，佳里消防分隊立即派遣救護員陳至坤與吳文清趕抵現場，立即對失去呼吸心跳的黃婦，施予CPR急救，維持婦人心臟及腦部血液灌流，並使用AED電擊兩次，待黃婦回復生命跡象後，再送往佳里奇美醫院、轉送永康奇美醫院進行後續急救與治療。

南市消防局第三大隊大隊長楊子濬說，民眾撥打119電話申請救護服務時，除提供正確地址外，不要急著掛斷電話，119執勤員可以指引民眾針對傷病患及早實施CPR，直到救護員抵達接手CPR，可以維持心臟及腦部的血液灌流，提高存活率。

楊子濬說，研究資料顯示，12分鐘以後才CPR，救活率僅2至5％，若能在4分鐘內實施，救活率達10％以上。有意學習CPR的民眾，可洽詢消防分隊、衛生所及市立醫院，都有免費的學習課程。

佳里消防分隊帶雞精前往黃婦（右二）家中探訪，代表南市消防局獻上祝福和關心。（記者楊金城翻攝）

佳里消防分隊帶雞精前往黃婦（右二）家中探訪，代表南市消防局獻上祝福和關心。（記者楊金城翻攝）

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