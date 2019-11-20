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氣溫下降奧萬大落羽松轉紅 美得讓人心動！

氣溫一降奧萬大櫻花園的3棵落羽松馬上換上紅衣。（南投林管處提供）

氣溫一降奧萬大櫻花園的3棵落羽松馬上換上紅衣。（南投林管處提供）

2019-11-20 19:48:42

〔記者陳鳳麗／南投報導〕昨日東北季風發威、氣溫驟降，南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區的落羽松，以變紅來回應！該園區的櫻花園內有3棵落羽松，今天已整株轉紅，先睹為快的遊客大為讚嘆大自然的巧奪天工。南投林管處表示，儼然該園區地標的綠野山莊前的巨大落羽松才剛變色，到下月份應該就是最佳觀賞期。

「哇！好紅好美！」，今天到奧萬大國家森林遊樂區的遊客，只要走到櫻花園就會對3棵變色的落羽松發出讚嘆聲，這3棵高度在5~6公尺的落羽松，針狀葉都從綠色轉成燦爛的紅色，在其他綠色樹木和草地的映襯下更為突出。遊客們無不拿出手機或相機猛捉美麗景致，或與美麗的落羽松合照。

南投林管處表示，昨日的氣溫下降很多，園區最低溫降到9度，氣溫夠低的情況下，櫻花園區的3棵落羽松一下子就全轉變成紅色。不過，有如奧萬大地標之一的綠野山莊前每株高度逾20公尺的巨型落羽松，則才剛要變色，要完全變紅還要再等幾天，預估下月中旬是最佳觀賞期。

至於楓葉轉紅的情況則不若落羽松，因為奧萬大已兩個月沒有下雨，先轉紅的青楓葉子沒多久就先掉落，無法跟其他楓葉一起紅再一起掉落。楓香則狀況稍好，預估到12月中下旬應該還可看到楓紅景致。

奧萬大櫻花園內的落羽松轉紅。（南投林管處提供）

奧萬大櫻花園內的落羽松轉紅。（南投林管處提供）

奧萬大地標之一的綠野山莊前落羽松才剛要變色。（南投林管處提供）

奧萬大地標之一的綠野山莊前落羽松才剛要變色。（南投林管處提供）

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