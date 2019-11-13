奧萬大墜橋許小弟告別式 父母捐奠儀守護兒童安全

許小弟月初在南投奧萬大吊橋不幸墜橋離開人世，家人今天哀痛地為他舉辦告別式，靈位旁也放了一顆祈願樹，讓親友將思念寫在卡片上，來追思、紀念許小弟；許小弟父母到場向關心親友致意，表示婉拒奠儀，若親友仍要交付，會轉交靖娟兒童安全文教基金會，以此來紀念、追思愛子的犧牲。（記者吳仁捷攝）

2019-11-13 16:43:41

〔記者吳仁捷／新北報導〕本月初不幸在南投奧萬大吊橋墜橋身亡的許小弟弟，家人今天為他舉辦告別式，靈位旁放一棵祈願樹，讓親友將思念全寫在卡片上，來追思、紀念許小弟；許小弟的父母向關心親友致意，並懇辭奠儀，但若親友仍要交付，會捐給靖娟兒童安全文教基金會，希望藉由加強守護兒童安全，以此紀念愛兒。

許小弟的告別式是於今天上午，在新北市板橋區龍華會館進行，會場門口以藍白氣球串成一座拱門，以許小弟生活照布置的靈位旁擺設了一棵許願樹，讓同學、長輩寫下小卡片來追思，入口處放置多本紀錄全家人開心出遊合影的相簿，親友看著照片上的許小弟，都不敢相信這個事實而頻頻拭淚。

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追思儀式歷時約半小時，許小弟父母安排親友們觀看紀錄、追思影片，他們難掩哀痛，而因事發處為農委會管轄，也送花籃致哀。

靖娟兒童安全文教基金會起源於林靖娟老師在健康幼稚園幼兒車火燒車中，原已救出6名小朋友，但她不顧安危，再返回起火燃燒的車內，大體被發現時，緊緊擁著4名幼童，令人感佩，而基金會的宗旨，也以用愛捍衛兒童安全為使命，督促政府修訂執行兒童安全相關法令，實踐守護兒童安全成長的決心。

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