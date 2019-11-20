「沖浪式」雲瀑驚艷！南投大崙山美得像山水畫

南投縣鹿谷鄉大崙山「沖浪式」雲瀑，與山巒交織出潑墨山水畫般美景。（記者謝介裕攝）

2019-11-20 10:41:58

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著颱風形成，加上東北季風南下，南投縣鹿谷鄉大崙山上空雲層又出現「沖浪式」雲瀑，煞似畫筆般彩繪層層疊疊的山巒，交織出潑墨山水畫的奇妙美景，令人讚嘆不已﹗

鹿谷鄉大崙山係南投縣觀賞雲海的勝地之一，最近因颱風因素，使得天氣型態變得更加不穩定，前一刻也許晴空萬里，下一秒即可能雲霧繚繞，甚至出現似浪濤般從天際渲洩而下的「雲瀑秀」，也是大崙山冬季雲海的一大特色。

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鹿谷鄉小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興表示，大崙山海拔約1500公尺，加上迎東北季風面向，此時冷凝的水滴未達降雨程度，便有利於雲層不斷聚集、堆疊，一旦踫到山頂與山谷之間對流旺盛，便會出現一波又一波、波波相連的「沖浪式」雲瀑奇景，且不管是日出日落或晴雨雲霧，也都能呈現不同面向的山林之美。

南投縣政府觀光處進一步指出，大崙山是全台罕見的「混農林業」示範區，種植銀杏面積約100公頃，每逢星期假日總吸引大批遊客慕名而來，不過，目前正就腐朽、破損的木造景觀步道進行改善中，呼籲民眾前來遊玩時勿隨意進入施工區域，以策安全。

南投縣鹿谷鄉大崙山「沖浪式」雲瀑，與山巒交織出潑墨山水畫般美景。（記者謝介裕攝）

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