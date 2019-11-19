來澎湖呷菜聽故事 42店家獲縣府推薦

澎湖冬季主打故事菜美食，入選店家獲頒獎牌。（記者劉禹慶攝）

2019-11-19 19:30:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「你有故事、我有佳餚」！澎湖縣政府冬季限定-故事菜店家徵選活動，今日獲得推薦42間「澎湖故事菜推薦店家」，在澎湖縣政府第一會議室，由縣長賴峰偉頒贈「澎湖故事菜推薦店家」獎牌，以行銷推廣澎湖美食品牌形象。

賴峰偉表示，美食是生活中最重要的一環，澎湖的人文景觀及豐富的四季海鮮魚產，造就了特殊的飲食文化，今年縣府推出「戀戀海味‧澎湖美食假期」系列活動，希望推廣在地鮮食美味、吸引觀光客前來品嚐道地小吃美食、體驗特有的飲食文化，而「澎湖故事菜行銷徵選活動」希望透過餐飲業者運用說故事的方式，包裝形塑美味佳餚，入選業者將由澎湖縣政府頒發推薦獎牌，賦予在地鮮食美饌嶄新風貌。

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42間「澎湖故事菜推薦店家」皆有其特色，包括海鮮佳餚、在地特色農家菜、異國料理、傳統美食、銅板小吃，更包含豐富多元的冰品及甜點等；另外縣府也配合推出「呷菜聽故事，打卡送好禮」活動，只要前往故事菜推薦店家消費，拍攝美食照片上傳個人臉書、打卡”店家名稱”、Hashtag「#澎湖故事菜」，就可兌換超值限量好禮！

秋冬時節海鮮肥美，澎湖縣政府邀您秋冬遊澎湖，更多店家私房美味等您來嚐鮮！詳請請至「戀戀海味‧澎湖美食假期」-「澎湖故事菜推薦店家」︰ https://tastypenghu.com/penghufood/11654，超多特色美食等您來探訪！

故總統蔣經國民間十大友人呂九屏，經營的清心餐廳也入選澎湖故事菜店家。（記者劉禹慶攝）

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