公費流感疫苗開打 鄭文燦視察接種情形

桃園市長鄭文燦今天到成功國小關心「年度流感疫苗校園接種」情形時，立刻上前安慰怕打針的學童。（記者陳恩惠翻攝）

2019-11-19 19:23:20

［記者陳恩惠／桃園報導］為瞭解學生接種公費流感疫苗情形，桃園市長鄭文燦今天前往成功國小關心「年度流感疫苗校園接種」情形時表示，今年公費流感疫苗在15日開始施打，全面採用四價流感疫苗，桃市共採購56萬8500劑公費疫苗，由市府遴選18家醫療院所提供到校施打服務，不僅免除家長奔波，也提升疫苗接種率，讓學子可以產生抵抗力，有效預防流感。

他指出，世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議延遲公布疫苗選株決定，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，但市府仍盡速接種，其中第一波施打對象為國小至高中職學生及醫事人員；第二波施打時間為12月8日起，施打對象為65歲以上的長者及幼兒園；第三波則在明年1月1日，讓非上列施打對象進行施打，市府會盡全力完成三階段疫苗接種。

請繼續往下閱讀...

鄭文燦也說，流感疫苗防治措施可以讓桃園長者及學生罹患流感比例降低，希望藉此實施衛生教育，讓學生學習如何在病毒活躍期保護自己，增強抵抗力；同時為了保障教師的健康，市府衛生局也另外採購2000劑四價流感疫苗，將依照疾管署疫苗下貨期程，另行公告教師接種期程，保障教師健康。

衛生局長王文彥表示，桃市共304所學校，依往年學生接種率8成預估，可接種至少20萬名學生，預計明年初能完成所有學校接種作業；由於校園及中接種採自願方式，需經家長填交同意書才納入接種對象，接種前先由醫師評估診察，確認身體狀況及疫苗使用禁忌病例等，再交由專業護理師施打疫苗，若學生因故無法參加學校的接種，可持校方開立的補種通知單，下月8日後前往衛生所或合約醫療院所接種（需自付疫苗之外的其他費用）。

衛生局同時呼籲，民眾防治流感除接種流感疫苗外，也需保持良好個人衛生習慣，如出現發燒、上呼吸道症狀及肌肉痠痛等類流感症狀，出入公共場所應戴口罩，打噴嚏時用面紙、手帕或衣袖遮住口鼻，並儘速就醫且在家休息至痊癒，以降低傳播風險。

另桃市儲備有流感抗病毒藥劑配置在合約醫療所，凡經醫師判定符合公費用藥使用條件，不需快篩，皆可依規定使用公費抗病毒藥劑，目前藥劑供應無虞，若有流感疫苗接種相關問題可撥打衛生局防疫專線：0800-033355或1999市民諮詢服務熱線洽詢。

桃園市成功國小接種公費流感四價疫苗的情形。（記者陳恩惠翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法