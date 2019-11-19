11/26至11/29南平路連4天「懸日」 桃園警方：別違規

桃園市桃園區南平路（中正路以西），26日至29日下午4點半至5點間，在無雲遮下可觀看到懸日景觀，預計吸引民眾搶拍好，由於該路口車流量大，屆時警方將加派警力執法。（記者鄭淑婷攝）

2019-11-19 19:37:03

［記者鄭淑婷／桃園報導］中央氣象局預報，桃園市桃園區南平路（中正路以西），26日至29日下午4點半至5點間，在無雲遮下可觀看到懸日景觀，預計將吸引民眾搶拍，桃園警分局表示，由於中正、南平路口車流量大，避免民眾搶拍懸日影響交通，將加派員警駐點巡邏，取締違規停車及行人未依號誌任意穿越道路等行為。

南平路懸日景觀每日時間有別，26日為下午4點34分至54分、27日下午4點36分到56分、28日下午4點38分到58分、29日下午4點40分到5點，夕陽會在預報區間的中位時間到達街心位置。

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桃園警分局表示，南平、中正路口沒有陸橋，加上懸日時間正逢下班車潮出現時段，搶拍民眾可能為了取景走到路中，非常容易出現號誌轉變仍滯留車道的情況，影響交通也危及自身安全，另也可能出現違規停車等狀況，屆時除了轄區派出所警力巡邏，會視現場狀況機動加派警力，強力取締違停、行人未依號誌任意穿越等行為。

桃園警分局建議，民眾可將車輛停放在綠一、綠二停車場，或是多利用YouBike、公車等大眾運輸前往，而中正路通行號誌75秒、南平路45秒，員警會在現場引導並利用小聲公，在號誌倒數時提醒民眾，也請隨時注意氣象局訊息，若碰上多雲、陰雨天就不要到現場。

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