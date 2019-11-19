超靈驗！渣男求問10個對象姻緣 月老籤詩神回

表弟求問曖昧對象姻緣，遭月老打臉「勿遊戲人生」。（圖片擷取自Dcard）

2019-11-19 22:12:38

〔即時新聞／綜合報導〕女網友在Dcard發文說，近日被表弟積極邀請一起到台中樂成宮拜月老，對方說共有10個心儀對象，需向月老問事，沒想到月老太靈驗，籤詩直指表弟就是個「遊戲人間」的渣男。

女網友日前在Dcard發文說，表弟準備到樂成宮拜月老，本以為是真心求對象，沒想到表弟竟語出驚人說，共有10個對象需要向月老尋求幫忙，讓原PO忍不住回嗆，「那不用拜了阿」，表弟才改口拜5個就好，急著與原PO敲定拜月老時間。

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在出發之際，表弟打給朋友說，要買5份拜姻緣的金紙，他朋友傻眼回說，「一次問一個比較有誠意啦」，隨後他順利向月老求得一支籤，籤詩的內容讓原PO驚呼月老實在是一針見血，太靈驗了！

原PO隨後貼上籤詩的照片，月老敬告「朝朝暮暮恰如蜂，飛到西來飛到東，春末花殘無覓處，此身不戀舊花叢」，意指「男女之間交往與相處貴在真誠，你若像蜜蜂一般到處亂飛，只想頻換異性遊戲人間，而且還不戀舊的話，那麼在姻緣方面只會徒勞無功，變成王老五」。

網友也紛紛幽默回應，「笑死哈哈哈哈」、「他真的渣透了」、「好直白哦」，而原PO表弟也表示要重新做人，改過自新。

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