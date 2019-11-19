南藝大校長遭控「秋後算帳」 校方：不符實情

台南藝術大學校長詹景裕。（資料照）

2019-11-19 18:08:48

〔記者王涵平／台南報導〕台南藝術大學校長詹景裕遭爆料神隱，校內人事在校長改選後秋後算帳。校方澄清指出，校長如常主持校務，且相關人事指控不符實情，將保留法律追訴權。

詹景裕遭爆料，前音像學院代理院長孫松榮、前總務長吳永毅被免兼主管職務，是因為兩人不支持詹景裕校長續任案。

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南藝大指出，吳永毅從去年起已經兩度向校方主動請辭，都有明文證據可查。至於前院長孫松榮是代理逾4個月，遲未啟動遴選作業，為利院務運作，校長基於職權爰予解除孫松榮的代理。

另指控校長用人徇私，老師的背景與藝術領域不相干。校方指出，科技與藝術跨領域融合是未來藝術發展方向之一，新聘教師多位具有人文藝術與社會科學專長。

針對詹景裕把自己以及副校長黃翠梅等提報為特聘教授涉嫌自肥。南藝大指出，台灣8成以上國立大學院校均設有特聘教授的遴聘規定，南藝大基於攬才與留才，也比照辦理，任何符合規定者均可提出申請。

針對南藝大前音像學院院長林鳳儀借調自台北科大，日前傳出她在北科大涉嫌挪用並謊報研究經費的新聞，質疑她在南藝大也有帳目不清的問題，但詹景裕卻指示不處理。

南藝大表示，校方主計室在去年12月即察覺林鳳儀的經費代墊較多，已要求繳回相關款項出。此外審計部、教育部政風處均來函要求查調並瞭解林鳳儀任職期間的研究經費支出狀況，南藝大均配合辦理。由於該案尚在調查階段，涉及當事者清譽，南藝大完全配合主管機關監督，並尊重後續司法結果，並無不予調查情事。

國立台南藝術大學校長連任案扯出「秋後算帳」的疑雲，師生日前在校內音像學院大樓外懸掛抗議布條、標語表達憤怒。（學生提供）

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