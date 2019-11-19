潭子龍興巷慘變垃圾山 環局：暫先「證據保全」緝兇

潭子龍興巷產業道路遭亂倒垃圾，遭大型的廢棄床板也在內。（記者歐素美攝）

2019-11-19 20:43:52

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區龍興巷產業道路長期遭不肖業者亂倒垃圾等廢棄物，影響環境衛生，居民質疑潭子區公所及清潔隊等置之不理，要求儘快清除，並設法杜絕偷倒行為，環保局則說，檢察官已列案調查，基於「證據保全」才無法清除，只要調查告一段落，就會請清潔隊清除垃圾。

潭子龍興巷一處產業道路，短短約100公尺就有3處邊坡遭偷倒垃圾，除了大型廢棄家具，還有衣物及垃圾，堆積成山，其中一處被偷倒的垃圾已被清除，僅剩零星，邊坡也用鐵皮圍籬圍起來，以防範再被亂倒垃圾。

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李姓民眾向本報投訴說，這條產業道路是潭子區刀石坑地區居民接送小孩就讀新興國小的捷徑，道路一邊是邊坡，一邊是竹林，道路狹窄加上偏僻，成為不肖業者偷倒垃圾的天堂。

李姓民眾說該產業道路長期遭亂廢棄物，經通報潭子區公所或清潔隊等都會派員清除，但這次居民多次陳情，垃圾卻遲未被清除，嚴重影響環境衛生，希望相關單位能儘快清除垃圾，設法杜絕偷倒垃圾歪風。

當地新田里長吳政潭說，產業道路旁的邊坡私人土地，常遭偷倒垃圾，因地點偏僻及缺乏電力，裝設監視器防範有難度；也因頻遭不肖業者偷倒垃圾，去年底檢察官已介入調查，透過環保局及警方等協助，藉由垃圾中的相關證物及路口監視器畫面，已鎖定涉案車輛，因「證據保全」才暫時無法將現場的垃圾清除。

環保局表示，龍興巷產業道路遭偷倒垃圾問題，已列入「檢警環」平台列管，檢察官正調查該起案件，若案件調查告一段落，環保局接獲通知，即會請清潔隊清除。

民眾在私人土地設置圍籬，防止再被亂倒垃圾。（記者歐素美攝）

圍籬後方邊坡仍可見零星垃圾。（記者歐素美攝）

潭子區龍興巷產業道路成廢棄物天堂，短短100公尺就有3處遭亂倒垃圾。（記者歐素美攝）

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