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淡定女車禍現場吃剉冰 還禮貌問其他車主：要不要？

出門在外開車，再怎麼小心謹慎，還是有可能會不小心發生意外，不過你看過肇事的車主，在毀損的車體旁邊，端著一碗剉冰邊吃邊等警察來，超像路人亂入的神奇畫面嗎？（圖擷取自爆怨公社）

出門在外開車，再怎麼小心謹慎，還是有可能會不小心發生意外，不過你看過肇事的車主，在毀損的車體旁邊，端著一碗剉冰邊吃邊等警察來，超像路人亂入的神奇畫面嗎？（圖擷取自爆怨公社）

2019-11-19 19:32:44

〔即時新聞／綜合報導〕出門在外開車，再怎麼小心謹慎，還是有可能會不小心發生意外，也許你看過車禍現場爆發口角，甚至演變成全武行的畫面，不過你看過肇事的車主，在毀損的車體旁邊，端著一碗剉冰邊吃邊等警察來，超像路人亂入的神奇畫面嗎？

近來有一名女網友在臉書社團「爆怨公社」上傳了一張照片，PO文表示自己的朋友都笑她，說每次看到車禍現場就會想到她做過的經典事情，在事發現場吃剉冰等警察，就像路邊看戲的大嬸，讓她不解詢問「這樣真的很好笑嗎」？

女網友指出，她認為處理車禍的SOP是「確認傷亡，盡速報警」、「擺放三角號誌」、「剩下就是警察和保險公司的事啦」，並解釋說，當天正好中午很熱，在等警察的時候覺得肚子餓，所以決定去買剉冰，也有順便詢問被她追撞和從後面撞她的兩位車主要不要吃，他們說不餓才只買1碗站在旁邊吃的，並問「心平氣和的解決不是很好嗎」？

對此，不僅警察笑稱她「很樂觀」，連網友也紛紛笑回，「真的很像路人甲在吃東西看戲」、「哈哈哈哈還很有禮貌問別人要不要一起吃」、「真的很像看熱鬧的，太可愛了」、「警察會說，欸那個吃東西的走開，別擋路」、「反正都撞了，不如吃碗冰消暑」，也有網友大讚「觀念正確」、「出了事就是要冷靜，這樣很好」、「很棒，先處理心情再處理事情」。

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