爸媽注意！ 國內親子飯店9成不合格

消保處指出，許多兒童遊戲場未有合格檢驗報告書。（圖由消保處提供）

2019-11-19 15:46:25

〔記者羅綺／台北報導〕政府推廣秋冬國民旅遊，國內旅宿業者紛紛以附設兒童遊戲場及親子主題套房吸引親子前往消費。行政院消保處首次針對國內親子飯店進行隨機查查核，發現24家業者中有22家不符合規定，不合格率超過9成。

消保處於新北市、新竹市、台南市、高雄市、宜蘭縣及花蓮縣共24家親子飯店進行抽查，檢查內容包括：建築安全、消防安全、衛生管理、旅宿業經營及附設兒童遊戲場管理、定型化契約等5個項目。

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根據查核結果，24家業者中，僅「高雄富野度假酒店」與新竹「竹湖暐順麗緻文旅」全部符合規定；而違規最多的是台南市的「夏都城旅安平館」及高雄市「宮賞藝術大飯店」，5個檢查項目中，均有4個項目不合格。

消保處指出，夏都城旅安平館在直通樓梯間堆放雜物，兒童遊戲場未有合格檢驗報告書，在衛生管理方面也不合格，急救箱生理食鹽水不但重複使用，甚至連優碘都沒有。

另外，宮賞藝術大飯店則有安全上的疑慮，整棟樓沒有任何一個滅火器，安全門也故障，且其兒童遊戲場也未設置廠商合格保證書和合格檢驗報告書，最誇張的是醫藥箱中的紗布早在2012年就已到期，多年來竟未更新。

消保官也點名捷絲旅花蓮中正館「離譜到家」，不但將安全門上鎖、沒有緊急逃生路線圖，甚至還把頂樓梯間做為兒童遊戲場使用，嚴重影響兒童遊戲安全。

消保處指出，本次抽查違規數量最多的是建管安全，高達13家業者不合格，其中最常見的安全門上鎖、堆放雜物影響逃生等。其中，宜蘭縣的超人氣親子飯店「蘭城晶英酒店」以2大片木門裝潢遮蔽安全門，從外觀無法辨識是安全門，被認定重大違規，地方政府已先開罰6萬元。

消保處指出，本次查核所發現的缺失已要求業者於1至3個月內限期改正，若屆時未改正，將依照《消費者保護法》處以6萬元以上150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。此外，截止本月18日，已有7家業者全部改正完成。

消保官提醒消費者，前往親子飯店消費時，務必注意安全逃生動線及安全梯是否暢通、室內是否有設置消防設備、兒童遊戲室是否有安全告示牌，以及現場有無專人管理等，「多一分留心，就多一分安心」。

樓梯間堆放雜物。（圖由消保處提供）

緊急出入口堆積雜物。（圖由消保處提供）

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