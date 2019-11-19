「恐怖喔～」女版司馬中原！94歲嬤愛說靈異 成漫畫題材

南投縣仁愛鄉南豐村楓林社區高齡94歲的阿嬤「張乃阿絨妹」喜歡分享親身經歷的靈異事件，並成為新創漫畫題材。（胡少華提供）

2019-11-19 14:21:38

〔記者佟振國／南投報導〕「恐怖喔～」聽到這個經典台詞，台灣老壯世代一定會想到「說鬼專家」司馬中原，但在南投縣仁愛鄉南豐村楓林社區，有位高齡9旬的阿嬤「張乃阿絨妹」，也喜歡分享自己親身經歷的靈異事件，就像女版的司馬爺爺，引起埔里鎮漫畫家胡少華的注意，特別將她的靈異故事改編成漫畫《阿戎妹》出版，阿嬤收到新作相當開心，也俏皮說道「還想不想聽？我再說一個！」

胡少華的漫畫一出版，第一時間就趕緊送給阿嬤，感謝她的故事分享。（胡少華提供）

張乃阿絨妹原住埔里鎮合成里大坪頂，16歲那年嫁到仁愛鄉南豐村楓林社區，今年已經94歲，雖然年邁，但思路清晰，對孩提、年輕時曾親自經歷的靈異事件仍記憶猶新，社區每週一、五開辦長照服務，就成了阿嬤的說鬼時間。

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胡少華、李瓔真夫婦都喜歡鬼狐神怪傳說，也發掘在地鄉野奇譚。（記者佟振國攝）

埔里漫畫家胡少華的妻子李瓔真在社區教長輩藝術創作，也是阿嬤的忠實聽眾，回家分享給同樣是喜歡鬼狐神怪之說的胡少華，像是山神抓人、土地公救子、黑白無常等情節，令他聽得津津有味，也特地上山向阿嬤討教，又多了解不少在地的鄉野奇譚。

胡少華表示，耆老口述的在地鄉野奇談也是社區一項重要的文化資產，文化部也有獎助原創漫畫的計畫，藉此扶植在地漫畫家，特別擇取阿嬤的故事4則再加以改編，獲得文化部的支持，經過近1年的耆老訪談與著手繪圖創作與著色，最近全彩漫畫正式出版，並以阿嬤的名字諧音《阿戎妹》為書名，本週將在楓林社區舉行成果發表會。

胡少華、李瓔真第一時間就把作品送到阿嬤手中，她十分開心，也說只要有人願意聽，她就會講下去。

胡少華表示，埔里鎮內有不少的宗教文化等傳說，目前也著手籌劃與地母信仰相關的漫畫創作，只要有能力會繼續畫下去。

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