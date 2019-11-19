候鳥遷徙必經 新北提前部署防禽流感

新北禽理貨場進行咽喉及肛門拭子採樣。（新北市動保處提供）

2019-11-19 12:22:38

〔記者陳心瑜／新北報導〕時序入冬，進入禽流感好發時節，新北位處候鳥渡冬遷徒必經之處，是禽流感高風險區域，新北市政府動物保護防疫處表示，新北沒有禽流感疫情，但為防範禽流感病毒傳播，提前展開部署，除了禽場、理貨場及多處野鴿聚集區域加強消毒，也針對寵物鳥園、禽場、屠宰場主動監測，加強現場雞隻檢測統計採樣共172件，作好各項預警防疫措施。

動保處表示，9月12日防檢局公布通報高雄旗山養鴨場，首次有H5N5亞型高病原性禽流感疫情，因此加強禽流感防疫宣導養禽業者，應時刻提高警覺。

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動保處提醒，防範禽流感從養成衛生良好習慣做起，禽肉和蛋類應煮熟食用，不購買或飼養來路不明禽鳥，不可餵食野鴿，避免讓野鴿聚集不散，降低野生禽鳥傳播疫病風險；如有發現大量死亡禽鳥，立即報動保處禽流感快篩部隊進行檢驗。

動保處表示，每週派員協助北家禽屠宰場周邊場區及鄰近道路擴大消毒，並督導加強查驗來源家禽健康證明書及運禽車輛消毒紀錄。另外，針對民眾通報野鳥屍體動保處皆進行加強快篩檢測，15分鐘便可檢測出有無感染禽流感病毒，截至目前44件皆為陰性，無禽流感疫情。

農業局長李玟表示，新北市養禽場雖未曾發生禽流感病例，但防疫不可掉以輕心，應每天觀察場內動物健康情形，如有疫情不通報者，除撲殺不補償外，將依動物傳染病防治條例第43條處以5萬以上100萬以下罰緩。

動保處提醒民眾，勿餵食野鴿，避免野鴿聚集，降低疫病傳染。（新北市動保處提供）

新北在候鳥遷徙必經的河川及人工濕地定期協助擴大防疫消毒。（新北市動保處提供）

動保處提醒業者加強禽場雞隻檢測，作好預警防疫措施。（新北市動保處提供）

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