南投地標綠美橋改漆成藍白色，部份民眾有意見。（記者張協昇攝）

2019-11-19 12:10:23

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府執行前瞻基礎建設計畫，正針對橫跨貓羅溪的綠美橋進行局部改善工程，為橋梁外觀換新裝，漆上藍白新顏色，惟議員張嘉哲19日在縣政總質詢時表示，部份民眾對於綠美橋由原本橘紅色漆成藍白色有意見。縣府建設處長李正偉則指出，可能有部份民眾會基於共同記憶及歷史情懷而不適應，但漆成藍白色主要是考慮與周遭自然景觀結合，如果過一段間多數民眾仍有意見，會考慮修改。

南投縣政府執行前前瞻計畫-城鎮之心貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫案，針對綠美橋進行局部改善工程，包括改善人行步道鋪面、新設木平台生態解說空間及新增牽引道及人行階梯，以及針對綠美橋鏽蝕加強檢修，另也為鋼拱橋體換新裝，目前已可看到原本橘色的橋體已漆成藍白色，預計明年2月完工重新開放通行。

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縣府建設處長李正偉表示，當初規劃將綠美橋由原本橘紅色漆成藍白色，主要是考慮與周遭藍天白雲、青山綠水等自然景觀結合，並經過專家討論評估決定 。縣府也並非不尊重地方民眾意見，而是每個人對橋梁外觀顏色有不同好惡，如果要做民意微詢或調查，究竟要徵詢那些地區民眾?在區域上實難以界定，因此，如果綠美橋整修完工重新開放過一段間後，多數民眾若對綠美橋顏色仍有意見，會考慮修改。

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